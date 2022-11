Apertura M4 Milano: mappa e fermate metro operative e future

Prima parziale apertura della M4 Milano: scopri la mappa e le fermate già operative e future della nuova metropolitana milanese

Dal 26 novembre 2022, con la parziale apertura della M4 Milano, il capoluogo lombardo si arricchisce di una nuova linea metropolitana, contrassegnata dal colore Blu, che va a coprire in particolare le zone est e sud-ovest della metropoli, raggiungendo per la prima volta alcuni punti strategici come l’aeroporto cittadino di Linate, la stazione FS di Forlanini, il Policlinico di via Sforza, piazza Vetra (colonne di San Lorenzo), via Coni Zugna e piazza Frattini. Continuando a leggere puoi vedere la mappa della metro M4 di Milano e scoprire le fermate già operative e quelle future.

M4 MILANO: MAPPA DELLA METRO

La metro M4, il cui progetto a iniziato a prender forma nel 2005, ha avuto una genesi piuttosto tormentata visto che nei piani iniziali si prevedeva la consegna di tutta la linea per il 2015 e invece hanno fatto prima a terminare la linea M5. Adesso però la costruzione sta procedendo spedita e dopo l’apertura delle prime 6 fermate nel 2022 si prevede di completare l’intera linea nell’autunno del 2024.

Come detto, la metro M4 collega il centro storico di Milano con la parte est (quartiere Forlanini e aeroporto di Linate) e con la parte sud-ovest (quartiere Lorenteggio e stazione FS San Cristoforo) attraversando la Cerchia dei Navigli, per un totale di 15 km di estensione e 21 stazioni. Precisamente:

– Linate Aeroporto

– Repetti

– Stazione Forlanini

– Argonne

– Susa

– Dateo

– Tricolore

– San Babila

– Sforza-Policlinico

– S. Sofia

– Vetra

– De Amicis

– S. Ambrogio

– Coni Zugna

– California

– Bolivar

– Tolstoj

– Frattini

– Gelsomini

– Segneri

– San Cristoforo FS.

Sono previsti 6 punti di interscambio con altre linee metropolitane, del Passante Ferroviario o delle Ferrovie dello Stato:

Stazione Forlanini con la stazione FS di Milano Forlanini;

Dateo con la stazione del passante di Dateo;

San Babila con l’omonima stazione della metro M1;

Sforza-Policlinico con la stazione Missori della metro M3 (attraverso un sottopassaggio pedonale);

S. Ambrogio con l’omonima stazione della metro M2;

S. Cristoforo FS con la stazione del passante di S. Cristoforo.

Non è previsto invece alcun interscambio con la metro M5.

M4 MILANO: FERMATE OPERATIVE E FUTURE

Le 21 fermate della M4 Milano saranno inaugurate a scaglioni in base all’avanzamento dei lavori. Dopo le prime aperture di fine novembre 2022 il cronoprogramma prevede altre due aperture a giugno 2023 e il completamento definitivo della linea nel mese di ottobre del 2024. Ecco il calendario:

26 novembre 2022: apertura Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa

e Dateo.

Giugno 2023 (entro): apertura Tricolore e San Babila;

Ottobre 2024 (entro): S. Sofia, Vetra, De Amicis, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo FS.

Anche le stazioni di Sforza-Policlinico e S. Ambrogio dovrebbero completarsi entro ottobre 2024 ma nel loro caso la data di consegna è asteriscata a causa del ritrovamento di numerosi reperti archeologici che hanno fatto ritardare i lavori.

Ricordiamo che risulta già approvata e finanziata l’estensione della M4 fino a Segrate con l’aggiunta, dopo l’attuale capolinea di Linate, delle due nuove stazioni di Idroscalo-San Felice e Segrate Porta Est. Apertura stimata nel 2026.

APERTURA M4 MILANO ‘BLU’: INAUGURAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2022

Per festeggiare l’apertura delle prime 6 fermate della nuova linea Blu di Milano, a partire dalle 12:30 di sabato 26 novembre 2022 si potrà viaggiare gratuitamente da Linate Aeroporto a Dateo fino all’intera giornata di domenica 27. Inoltre nella giornata di sabato ci sarà una festa lungo viale Argonne, completamente rinnovato con nuova pavimentazione, piste ciclabili, aree per cani, aree gioco per bambini e aree sport e fitness, con lo svolgimento di attività sportive, spettacoli di burattini, laboratori teatrali con cantastorie, laboratori creativi e altri momenti di intrattenimento.

METRO M4 MILANO: LUNGHEZZA E COSTI

Una volta completata, la metro M4 di Milano sarà lunga circa 15 km (portando il totale delle linee metropolitane milanesi a 118 km) con una flotta composta da 47 treni senza conducente. Potrà trasportare 24.000 passeggeri all’ora, in ogni viaggio-direzione, con una stima di 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi. Ogni treno potrà trasportare fino a 600 passeggeri. Per quanto riguarda invece i costi, la spesa complessiva è di 1,8 miliardi di euro, di cui 958 milioni dello Stato, 461 dei privati e 400 del Comune di Milano.