Alfa Romeo multate per eccesso di velocità: è record negli USA

Ecco perché potreste pentirvi (o forse no) di aver comprato un’Alfa Romeo: la classifica USA dei modelli più multati dall’autovelox

Guidare un’Alfa Romeo comporta il più alto rischio di finire multati per eccesso di velocità. Lo rivela un’indagine USA che mette Alfa Romeo in cima alla classifica delle auto più multate per aver superato il limite di velocità. Ecco i modelli più sorpresi dall’autovelox e quelli con meno multe per eccesso di velocità.

ALFA ROMEO A RISCHIO MULTA AUTOVELOX: ECCO PERCHE’

Se guidate un’Alfa Romeo tra quelle più multate per eccesso di velocità negli USA, da oggi forse potrete consolarvi sapendo di non essere soli. Con ciò non vogliamo incentivarvi a guidare con il piede pesante dando la colpa all’auto, ma è proprio vero che esistono modelli di auto più a rischio multa autovelox. Alfa Romeo è infatti risultata la marca con il maggior numero di multe per eccesso di velocità oltre la media negli Stati Uniti. L’indagine realizzata da un portale di preventivi assicurazione online si basa proprio su 4 milioni di richieste di preventivo nel 2021 da cui sono stati estrapolati i dati sulle marche e modelli di auto con più multe per eccesso di velocità. Rispetto alla media nazionale del 10,53% di conducenti multati, i proprietari di Alfa Romeo sono stati multati il 41% delle volte in più. Ecco nel dettaglio quali sono le altre auto del Gruppo Stellantis nella Top 5 delle auto con più multe negli USA in ordine crescente.

5 RAM

I pickup RAM (Gruppo Stellantis) sono stati multati il 12,22% delle volte (equivale al 15,74% sopra la media nazionale USA). Il modello RAM 1500 è quello più spesso immortalato dall’autovelox, con 12,28 conducenti su 100 che hanno confessato una multa per eccesso di velocità. Il modello meno multato invece risulta il pickup RAM 2500 (11,54% dei conducenti).

4 MASERATI

Alla quarta posizione c’è un altro brand Stellantis, che rispetto ai pickup ha un motivo in più per essere tra le auto con più multe per eccesso di velocità: Maserati (12,2% e 16,6% sopra la media USA). La Maserati GranTurismo è stata multata il 13,6% delle volte, mentre la Maserati Quattroporte è il modello meno multato (9.9%).

3 VOLKSWAGEN

Volkswagen, probabilmente per una più ampia diffusione è davanti alle Maserati in fatto di multe per eccesso di velocità (18% oltre la media USA). La Volkswagen Golf GTI ha preso una multa il 16% delle volte, mentre la Volkswagen Beetle è il modello meno multato (9%).

2 SUBARU

I conducenti Subaru hanno preso una multa per eccesso di velocità nel 12,41% dei casi (oltre il 20% sopra la media nazionale). Il modello più multato è la Subaru WRX (20 conducenti su 100 hanno confessato la sanzione). Il modello meno a rischio multa è la Subaru Ascent (6,76 conducenti su 100).

1 ALFA ROMEO

Alfa Romeo è in testa alle auto più multate per eccesso di velocità negli USA con oltre il 40% delle sanzioni rispetto alla media USA. Guidare l’Alfa Romeo Giulia ha comportato una multa per oltre il 16% dei conducenti. Mentre l’Alfa Romeo Stelvio solo il 12% nelle multe, comunque oltre la media delle multe negli USA rilevate dall’indagine. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.