Alcolock: come funziona, costo e chi deve installarlo

La questione alcolock tiene banco, dunque è meglio fare chiarezza. Coloro che avranno ricevuto una condanna per aver guidato con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 grammi per litro dovranno installare obbligatoriamente l’alcolock (Ignition Interlock Device-IID) sulla propria autovettura. Questo dispositivo rileva il tasso alcolico del guidatore prima di accendere il veicolo e il funzionamento è semplice: bisogna soffiarci dentro prima di accendere la macchina; se non si è totalmente astemi, il motore non si avvierà. I condannati dovranno usarlo per due anni nel caso siano stati sorpresi con un tasso fra 0,8 e 1,5 g/l ma se trovati oltre, il tempo sale ad almeno tre anni, salvo scelte più restrittive della commissione medica per i rinnovi della patente in particolari casi. Si dovrà installare a spese proprie, in officine di autoriparazione autorizzate. Per entrare in vigore, però, servirà prima un decreto attuativo. Vediamo più nel dettaglio.

COS’E’ L’ALCOLOCK

Facciamo un passo indietro e torniamo a raccontare che cos’è l’alcolock, ovvero sia un dispositivo elettronico che viene installato all’interno del veicolo e collegato al sistema di accensione. Prima di poter avviare il motore, il conducente deve soffiare in un etilometro integrato nell’alcolock. Se il tasso alcolemico rilevato supera il limite consentito, il dispositivo blocca l’accensione del veicolo, impedendo al conducente di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Questo strumento, già utilizzato in diversi paesi europei, mira a ridurre gli incidenti stradali causati dalla guida in uno stato alterato dalla presenza di alcol nel sangue. È una delle novità del nuovo Codice della Strada.

ALCOLOCK: LE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente introdotto nuove norme che regolamentano l’uso dell’alcolock in Italia. Queste, contenute in una circolare del Viminale in cui legge “modifiche dell’articolo 186 del Codice della Strada”, prevedono l’apposizione dei codici unionali 68 e 69 sulla patente di guida dei conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza. Nel dettaglio:

Codice 68: “Niente alcol” : indica che il conducente non può assumere alcolici prima di mettersi alla guida;

: indica che il conducente non può assumere alcolici prima di mettersi alla guida; Codice 69, guida limitata ai “veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436“: indica che il conducente può guidare solo veicoli dotati di alcolock.

L’apposizione di questi codici avviene dopo la sentenza di condanna definitiva, al momento della restituzione della patente al titolare, al termine del periodo di sospensione. La durata minima dell’obbligo di alcolock è di due anni, ma può essere prolungata dalla Commissione Medica Locale in caso di necessità. Le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza (che al momento vanno da 543 euro a 2.170 euro) con un alcolock alterato, manomesso o con i sigilli rimossi sono raddoppiate. Inoltre, in caso di incidente stradale, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata e aumentata di 1/3.

COSTO MEDIO DELL’ALCOLOCK

Il costo dell’alcolock può variare in base al modello e al produttore. I prezzi possono restare sospesi fra alcune centinaia a diverse migliaia di euro. È doveroso, però, tenere conto non soltanto della spesa iniziale dell’alcolock, ma anche delle eventuali spese di installazione e manutenzione. In generale, il costo medio dell’alcolock in Italia è di circa 1500 euro.

Una volta obbligati da un giudice, sarà a carico del proprietario del veicolo provvedere alle spese e alle procedure di installazione dell’apparecchio presso officine specializzate. Si tratta di un’operazione molto più semplice sui modelli di ultima generazione, i quali risultano predisposti già dal 2022. Viceversa, sarà più complesso (e oneroso) sulle auto più datate. Ecco alcuni esempi di alcolock disponibili nel Belpaese:

AMS2000 prodotto da Guardian Interlock Systems;

prodotto da Guardian Interlock Systems; IID Autowatch , progettato in Francia da Sesaly;

, progettato in Francia da Sesaly; ALCO-LOCK ALX3000.

Infine, anche altri Paesi europei e gli Stati Uniti hanno intrapreso la via dell’alcolock. A tal proposito, negli States il costo medio di installazione del dispositivo si aggira tra i 70 e i 150 dollari, con un costo medio mensile di noleggio compreso tra i 60 e i 90 dollari. Questo porta a un costo annuale totale di circa 1.000 dollari. Tuttavia, è importante notare che questi prezzi possono variare a seconda del fornitore e del contratto specifico.