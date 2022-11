Aeroporto Bergamo: trova i parcheggi e gli orari dei voli

Tutte le informazioni più utili sull'aeroporto Bergamo: trova e prenota i parcheggi low cost, scopri come arrivare in auto e consulta gli orari dei voli in tempo reale

All’aeroporto di Bergamo si può arrivare in diversi modi, per esempio in autobus direttamente dalla stazione di Milano Centrale, in taxi o con altri mezzi. Molti però preferiscono recarsi in auto, contando sull’enorme disponibilità di parcheggi sia ufficiali che privati e sull’opportunità di trovare tariffe low cost per la sosta. E proprio a beneficio di chi arriva in auto all’aeroporto di Bergamo esistono servizi online per trovare i parcheggi e informarsi in tempo reale sugli orari dei voli.

AEROPORTO BERGAMO: COME ARRIVARE IN AUTO

L’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, intitolato al pittore Caravaggio, è situato a 5 km di distanza dal centro di Bergamo e a 50 km dal centro di Milano. Conosciuto soprattutto come base della nota compagnia low cost irlandese Ryanair, in realtà vi operano anche altri vettori. Dal capoluogo lombardo è collegato mediante l’autostrada A4 Milano-Venezia e poi, dopo l’uscita al casello di Bergamo, dalla SS 671 direzione Lovere che porta direttamente all’aeroporto. Chi proviene da Brescia, sempre con l’A4, deve uscire invece a Seriate e proseguire sulla SS 671 in direzione Bergamo-Lecco seguendo le indicazioni per l’aerostazione.

I PARCHEGGI DELL’AEROPORTO DI BERGAMO

Come dicevamo, l’aeroporto di Bergamo è servito sia da parcheggi ufficiali che da parcheggi privati low cost, tutti situati nei pressi dell’aerostazione. I parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Orio al Serio hanno la denominazione P1 Sosta Breve (include la sosta gratuita di 10 minuti, fino a tre volte al giorno, per il carico/scarico dei passeggeri), P2 Terminal e P3 Smart: sono più vicini degli altri al terminal ma hanno anche tariffe generalmente più alte. I parcheggi privati sono leggermente più defilati ma compensano la maggiore distanza con il servizio di bus navetta gratuito che in pochi minuti conduce in aeroporto. Come servizi e prestazioni non c’è invece praticamente differenza, tutti i parking privati sono infatti di ottimo livello.

TROVA I PARCHEGGI E GLI ORARI DEI VOLI DELL’AEROPORTO DI BERGAMO

Il sito aeroportobergamo.com è una risorsa importante per trovare e prenotare i parcheggi più vantaggiosi, avere sempre a portata di mano gli orari aggiornati dei voli ed essere informati sui servizi disponibili nello scalo bergamasco. Insomma, è una guida online ‘tascabile’ per tutti i fruitori dell’aeroporto di Orio al Serio.

Tra le altre cose gli utenti possono prenotare direttamente online il parcheggio preferito tra quelli proposti. Per ogni parking ci cono l’indirizzo, il numero di telefono, i servizi disponibili, la miglior tariffa e il form per prenotare la sosta. I parcheggi proposti sul portale sono tutti custoditi e a distanza ravvicinatissima dall’aerostazione. In alcuni casi offrono pure il servizio car valet con consegna dell’auto nell’area Partenze dell’aeroporto e riconsegna all’arrivo.

Per i viaggiatori e per i possibili accompagnatori risulta pure utilissimo conoscere l’orario dei voli con le partenze e gli arrivi in tempo reale, la segnalazione di eventuali ritardi e la comunicazione dei nuovi orari di volo.

Ma i servizi non finiscono qui. Consultando il sito dell’aeroporto Bergamo gli utenti possono trovare indicazioni sull’effettuazione dei tamponi che segnalano l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2 (e su dove trovare le strutture che li eseguono), informazioni su altre modalità di trasporto per raggiungere l’aerostazione e in particolare sul noleggio con conducente, oltre che notizie sugli hotel vicini al terminal e sugli esercizi commerciali situati all’interno dell’aeroporto.

Chi fosse interessato al servizio NCC può trovare alcuni suggerimenti con tanto di indirizzi e prezzi.