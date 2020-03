ACI chiude alcuni sportelli del PRA: ecco dove

ACI fronteggia l’emergenza Coronavirus e chiude alcuni sportelli del PRA. Attivo il numero verde gratuito ACI per l’assistenza ai cittadini

L’emergenza coronavirus crea anche effetti collaterali che vanno oltre la chiusura delle attività e dei negozi disposta dal DCPM 9 marzo 2020. L’ACI chiude gli sportelli PRA in molte regioni e istituisce un servizio di assistenza ai cittadini anche tramite numero verde. Ecco a chi contattare in caso di domande sulle pratiche auto e il funzionamento degli Uffici PRA.

SPORTELLI ACI-PRA CHIUSI FINO AL 25 MARZO

L’Automobile Club d’Italia informa che gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Sassari, Sondrio e Varese saranno chiusi fino al 25 marzo 2020 a causa di problematiche tecnico-organizzative. Resteranno operativi i servizi telematici. Sarà consentita l’operatività degli STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) privati nelle province interessate, compresa la presentazione on-line delle pratiche, non sarà possibile, invece, la consegna della documentazione.

SERVIZI AL PUBBLICO INTERROTTI FINO AL 3 APRILE PRESSO GLI SPORTELLI ACI

Solo qualche giorno fa l’ACI aveva annunciato la chiusura al pubblico di tutti gli uffici PRA in Italia fino al 3 aprile 2020. A differenza della chiusura degli sportelli PRA nelle province qui sopra, gli uffici amministrativi restano aperti, di conseguenza anche tutto ciò che riguarda i servizi ACI all’automobilista restano invariati. Anche gli Uffici della Motorizzazione saranno chiusi in tutta Italia, come abbiamo anticipato qui.

NUMERO VERDE ACI PER ASSISTENZA PRATICHE AUTO

Dal 16 marzo 2020 sarà attivo un servizio di assistenza destinato ai cittadini privati, finalizzato a rispondere alle richieste di informazioni sul funzionamento degli Uffici PRA e sull’espletamento delle formalità PRA in questo periodo di emergenza sanitaria. Il servizio è accessibile sia attraverso il numero verde gratuito 800183434, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 (festivi esclusi), sia attraverso la casella di posta elettronica presidiourpcovid19@aci.it.