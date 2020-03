Coronavirus: uffici della Motorizzazione Civile chiusi o con limitazioni

Per effetto delle misure a contrasto del Coronavirus gli uffici della Motorizzazione Civile sono chiusi o aperti con limitazioni. Ecco cosa c'è da sapere

In applicazione del DPCM 11 marzo 2020 contenente misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus, gli uffici della Motorizzazione Civile sparsi per l’Italia, che gestiscono buona parte delle attività tecniche, burocratiche e amministrative riguardanti il settore dei trasporti, hanno deciso di sospendere oppure di limitare le operazioni di revisione e collaudo, nonché le attività di front office agli sportelli. Le chiusure e le restrizioni non sono le stesse per tutti gli uffici ma variano da sede a sede. In ogni caso ricordiamo che a breve il Governo dovrebbe disporre il rinvio della scadenza delle revisioni auto di almeno tre mesi, ma su questo punto torneremo quando avremo la comunicazione definitiva.

CORONAVIRUS: UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE NORD ITALIA

– Ufficio Motorizzazione Civile di Torino per le sedi di Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli: a decorrere dal 14 marzo 2020 sono sospese tutte le operazioni di revisione e collaudo già programmate, mentre dal 16 marzo 2020 e sino a nuova disposizione tutte le attività di front-office e quelle tecniche di revisione e collaudo. Si effettueranno solo le operazioni di collaudo, revisione e immatricolazione di veicoli da destinare ai servizi pubblici essenziali e di veicoli adibiti a trasporto carburanti e alimentari già prenotate o per le quali si ha diritto all’urgenza. Scarica comunicato UMC Torino per ulteriori informazioni.

– Ufficio Motorizzazione Civile di Milano per le sedi di Alessandria, Asti, Lodi, Milano, Monza e Varese: fino al prossimo 25 marzo saranno assicurate numerose attività come l’accettazione delle pratiche in regime di STA o di Documento Unico nonché tutte quelle riguardanti i veicoli la cui immatricolazione/passaggio di proprietà è vincolata alla presenza di un titolo autorizzativo, tutti gli adempimenti relativi alle patenti di guida presentate dagli operatori professionali e le operazioni di revisione e collaudo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, compatibilmente con il personale tecnico disponibile. Scarica comunicato UMC Milano per ulteriori informazioni.

Per gli uffici delle altre province del nord Italia vi rimandiamo al sito del Portale dell’automobilista.

CORONAVIRUS: UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE CENTRO ITALIA

– Ufficio Motorizzazione Civile di Roma per le sedi di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo: con decorrenza 16 marzo 2020 e fino a nuovo ordine gli sportelli non sono aperti in modalità front office, è ammessa solo la consegna o il ritiro dei documenti previo appuntamento da richiedere tramite PEC; inoltre tutte le formalità di competenza dell’Amministrazione devono essere presentate in modalità digitale, complete di tutta la documentazione prevista, sempre in modalità PEC. Le informazioni all’utenza vengono fornite soltanto in via telematica. Scarica comunicato UMC Roma per ulteriori informazioni (con indirizzi PEC da utilizzare).

– Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna per le sezioni di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini: in attesa di un atto governativo che riguarda lo spostamento delle revisioni e la loro autorizzazione alla circolazione, viene sospesa l’attività relativa a tutte le operazioni tecniche.

Per gli uffici delle altre province del centro Italia vi rimandiamo al sito del Portale dell’automobilista.

CORONAVIRUS: UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE SUD ITALIA E ISOLE

– Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli per le sedi di Benevento, Caserta, Napoli, Campobasso e Isernia: l’attività operativa esterna è sospesa, anche per quanto attiene alle sedute già programmate con turno operativo già adottato (previste eccezioni per cause di forza maggiore); tuttavia sono ancora operativi numerosi servizi da rendersi in presenza fisica degli interessati presso gli uffici. Infine le attività di rinnovo permessi per la circolazione (in seguito a riprenotazione presso la Commissione Medica Locale) e di riprenotazione delle operazioni tecniche non svolte, anche con rilascio di permesso provvisorio di circolazione, sono rese esclusivamente online. Scarica comunicato UMC Napoli per ulteriori informazioni.

– Ufficio Motorizzazione Civile di Bari per le sedi di Bari, Foggia e Matera: sospesa tutta l’attività di servizio al pubblico a tutto il 15 marzo 2020 in attesa di ulteriori determinazioni ministeriali.

Per gli uffici delle altre province del sud Italia e delle isole vi rimandiamo al sito del Portale dell’automobilista.