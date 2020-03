Coronavirus: Lombardia e Milano, le norme su mobilità e circolazione

Continua in Italia la lotta al Coronavirus: in Lombardia, a Milano e in 14 province di altre regioni nuove severe norme su mobilità e circolazione, vediamole nel dettaglio

Il DPCM dell’8 marzo 2020 contiene nuove severe misure, in vigore fino al prossimo 3 aprile, per contenere e contrastare il diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio italiano. I provvedimenti più restrittivi riguardano l’intera Lombardia, Milano compresa, e 14 province di altre regioni: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, infine Padova, Treviso e Venezia in Veneto. È comunque improprio definire questi luoghi come “zone rosse”, ma più opportunamente “aree a contenimento rafforzato” (in gergo giornalistico “zone arancioni”). In quest’ambito ci occupiamo di spiegare nel dettaglio le norme che regolamentano la mobilità, pubblica e privata, e la circolazione in entrata, in uscita e all’interno delle predette aree.

CORONAVIRUS: LA CIRCOLAZIONE IN LOMBARDIA E NELLE ALTRE AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO

Premessa: l’art. 1 comma 1 lettera a del DPCM 8/3/2020 impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Viminale ha poi precisato che le ragioni degli spostamenti devono essere attestate tramite autodichiarazione (scarica fac simile in basso), che può essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al Coronavirus. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità sono disposti lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.

SPOSTAMENTI IN AUTO

Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale in entrata, in uscita e all’interno della Lombardia e delle 14 province della cosiddetta “zona arancione”, che restano aperte, la polizia stradale procede a effettuare i controlli acquisendo le autodichiarazioni degli automobilisti. Analoghi servizi sono svolti lungo la viabilità ordinaria anche dai Carabinieri e dalle polizie municipali.

SPOSTAMENTI IN TRENO

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria cura, con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre sono attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni. Trenitalia consente il rimborso per rinuncia al viaggio, informazioni qui.

SPOSTAMENTI IN AEREO

Negli aeroporti delle aree dei territori a contenimento rafforzato, i passeggeri in partenza sono sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione in cui si dichiarano i motivi inderogabili (lavoro, necessità, salute) dello spostamento. Analoghi controlli vengono effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Attenzione: per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni sono richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri devono motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso. Intanto Alitalia dal 9 marzo 2020 ha sospeso l’attività su Milano Malpensa, mentre quella su Linate e Venezia è limitata ai soli voli interni.

SPOSTAMENTI IN NAVE

Controlli analoghi a quelli degli aeroporti sono adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non possono sbarcare per visitare la città, ma transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

SPOSTAMENTI SUI MEZZI PUBBLICI LOCALI

Non sono previste particolari limitazioni sull’impiego di autobus, tram e metropolitane del trasporto pubblico locale, che restano regolarmente in funzione. Viene soltanto richiesto a tutti di osservare la distanza di sicurezza di un metro.

SPOSTAMENTI SU AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E PRIVATO

In seguito alle disposizioni del DPCM 8/3/2020 si può viaggiare sugli autobus del trasporto pubblico regionale e interregionale della Lombardia e delle 14 province coinvolte, e sugli autobus di compagnie private che circolano sui territori in questione, solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È inoltre possibile che molte corse vengano cancellate, si consiglia a proposito di informarsi sui siti web delle varie aziende. Nel frattempo Flixbus è stata costretta a modificare, interrompere e cancellare numerose tratte tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Gli utenti toccati da modifiche e cancellazioni possono cambiare la prenotazione oppure ottenere il rimborso del biglietto tramite un voucher, senza costi di cancellazione.

CIRCOLAZIONE DEI TRANSFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte dal DPCM non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al Coronavirus, i transfrontalieri possono entrare e uscire dalle aree a contenimento rafforzato per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati possono comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa la già citata autodichiarazione che può essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

CIRCOLAZIONE DI AUTOTRASPORTATORI E MERCI

Le merci possono entrare e uscire dai territori interessati dalla “zona arancione”. L’attività degli operatori addetti al trasporto è infatti un’esigenza lavorativa, pertanto il personale che conduce i mezzi di trasporto può entrare e uscire dalle suddette aree e spostarsi all’interno delle stesse, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: SANZIONI PER CHI VIOLA LE MISURE SULLA CIRCOLAZIONE

Premesso che la veridicità delle autodichiarazioni può essere sempre verificata anche con successivi controlli, e che dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale sono punite con la reclusione da uno a sei anni ai sensi dell’art. 495 c.p., la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’art. 650 c.p. (Inosservanza di un provvedimento di un’autorità), ossia l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro. Salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica, con pene fino a 12 anni di carcere).