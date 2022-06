Accessori auto per i viaggi con bambini: quali sono i più utili

Quali sono gli accessori auto per i viaggi con i bambini più utili in assoluto? Meglio saperlo prima di partire per lunghi tragitti con uno o più bimbi a bordo

L’estate sta per entrare nel vivo e tante famiglie stanno già organizzando le ferie, facendo la lista degli oggetti da portare in vacanza. E tra questi, per chi ha figli piccoli, non devono assolutamente mancare gli accessori auto più utili per ‘addolcire’ i viaggi in macchina con i bambini. I bimbi possono infatti soffrire i lunghi tragitti. Un po’ per il caldo, un po’ per la noia, un po’ per il mal d’auto (molti bebè ne soffrono, ma ci sono ben 7 rimedi per contrastarlo). Meglio quindi attrezzarsi al meglio per garantire ai bambini un viaggio il più sereno possibile.

Aggiornamento del 16 giugno 2022 con la nuova lista degli accessori auto per i viaggi con bambini.

ACCESSORI AUTO PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI

La sicurezza prima di tutto, anche nella scelta degli accessori auto per i viaggi con i bambini. Inutile ricordare che i bambini devono obbligatoriamente viaggiare sui seggiolini auto, di forme e dimensioni diverse a seconda dell’altezza (il limite massimo è 150 cm, che si raggiunge a circa 12 anni). Chi infrange questa norma è soggetto a severe sanzioni. Un altro accessorio che rende più sicuro il viaggio è lo specchietto retrovisore per bambini, appositamente studiato per controllare costantemente i piccoli che sono seduti sugli ovetti montati contro marcia sul sedile posteriore. Questi specchietti, da applicare sui poggiatesta posteriori o sul lunotto, riflettono l’immagine nello specchietto retrovisore del conducente, consentendogli di monitorare il pupo senza distrarsi dalla guida. Non vanno poi dimenticati i sistemi anti-abbandono per bambini, diventati obbligatori da qualche anno.

ACCESSORI AUTO PER IL SONNO DEI BAMBINI

I seggiolini sono già abbastanza comodi. Ma per agevolare il sonno dei bambini durante il tragitto, evitando per esempio che la testa dondoli a destra e a sinistra, è utile aggiungere un cuscino poggiatesta da viaggio a supporto di testa e collo. Meglio ancora se traspirante. Inoltre, se in macchina fa caldo e non si vuole abusare del climatizzatore per timore che il bambino si raffreddi (specie se suda quando dorme, cosa molto probabile), si può proteggere l’abitacolo con le tendine parasole. Ce ne sono di vario tipo, dai vecchi (e più economici) modelli con le ventose a quelli più pratici (e costosi) che si infilano allo sportello.

ACCESSORI AUTO PER L’IGIENE PERSONALE DEI BAMBINI

Tra gli accessori auto per i bambini sono utilissimi, anzi necessari, quelli per curare l’igiene personale. Se i bimbi sono molto piccoli e non ancora autosufficienti nell’espletare i propri bisognini, è tassativo tenere in macchina un fasciatoio portatile che contenga tutto l’occorrente per il cambio dei pannolini. Specialmente se il viaggio dura molte ore. I più grandicelli possono ovviamente aspettare la sosta in un autogrill, ma nei casi d’urgenza esistono dei pratici e comodi vasini da viaggio usa e getta, completamente biodegradabili. Opzione sicuramente più igienica della pipì a bordo strada.

ACCESSORI AUTO PER L’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI

A un certo punto del viaggio in auto i bambini hanno fame e qui bisogna organizzarsi bene. L’accessorio più utile è il vassoio da viaggio impermeabile e flessibile da appoggiare sopra al seggiolino, buono sia per metterci piattini, posate e bicchiere che come piano da appoggio per giocare e disegnare. Molto pratici anche lo scalda-biberon e il box per tenere i cibi al fresco, muniti entrambi di adattatore per l’auto (i più avanzati hanno la presa usb), e altri tipi di portavivande e bevande. Per non sparpagliare i vari oggetti nell’abitacolo è opportuno dotarsi di un organizer da auto da applicare al sedile posteriore, nei cui scomparti di varie misure si possono riporre biberon, bicchieri, bottigliette d’acqua e quant’altro.

ACCESSORI AUTO PER I GIOCHI E LO SVAGO DEI BAMBINI

In auto i bambini se non dormono hanno bisogno di distrarsi in qualche modo, altrimenti sono guai per mamma e papà. Indispensabile perciò munirsi di tutto il necessaire per farli giocare e svagare, dalle valigette da disegno portatili ai giochi di carte e alle lavagnette magiche, fino ai gadget più tecnologici come tablet o mini consolle (e relativo caricabatteria usb). L’importante è che siano giochi sicuri, che non mettano in nessun modo in pericolo l’incolumità dei bambini. Tra gli accessori auto abbinabili ai giochi segnaliamo i tavolini da auto che si appendono al poggiatesta del sedile anteriore e, una volta aperti, fungono da superficie piana su cui adagiare carte, quaderni e album da disegno. Molto interessanti anche i pratici supporti per tablet da montare anch’essi sul poggiatesta dei sedili anteriori, così da trasformare i dispositivi elettronici in piccoli schermi televisivi.

Speriamo di essere stati abbastanza esaurienti nel presentarvi gli accessori auto per i viaggi con bambini. E se non lo fossimo stati vi segnaliamo anche i 10 errori da non fare in estate con i bambini a bordo.