A6 Torino-Savona: cantieri ridotti per l’estate 2024, cosa cambia

Buone notizie per i tantissimi automobilisti, soprattutto piemontesi, che percorrono l’affollatissima autostrada A6 Torino-Savona per raggiungere le località di mare della riviera ligure e per fare poi il percorso inverso. A partire da sabato 13 luglio e per tutta l’estate 2024 verrà ridotto il numero di cantieri autostradali che creano molti disagi ai viaggiatori, rendendo il traffico decisamente più scorrevole. Continua a leggere per scoprire cosa cambia in concreto e dove saranno tolti i cantieri.

L’AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA

L’autostrada A6, lunga circa 125 km, collega Torino a Savona e viceversa e rappresenta il principale collegamento tra il Piemonte occidentale e la Liguria, consentendo a decine di migliaia di turisti di raggiungere in estate il Ponente ligure e la Costa Azzurra, e in inverno, nella direzione opposta, le stazioni sciistiche delle province di Torino e di Cuneo. La A6 serve anche un significativo traffico commerciale generato principalmente dal porto di Savona-Vado. La A6 è in concessione alla società Autostrada dei Fiori SpA che fino al mese scorso gestiva anche il tratto da Savona a Ventimiglia della A10, dove peraltro confluisce la stessa A6 più o meno in corrispondenza del capoluogo savonese.

A6: CANTIERI RIDOTTI DAL 13 LUGLIO 2024, COSA CAMBIA

Grazie a un accorda tra Regione Piemonte e Autostrada dei Fiori, a cui l’ente governativo si era rivolto per chiedere di ridurre al massimo i disagi provocati ai viaggiatori a causa dei cantieri in corso per interventi di messa in sicurezza dell’arteria, è stato concordato che da sabato 13 luglio 2024 ci saranno le seguenti modifiche alla viabilità sulla A6:

significativa riduzione della lunghezza dello scambio di carreggiata tra Altare e Savona ;

; il cantiere tra Mondovì e Niella Tanaro, necessario al completamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato del viadotto Cento nord, viene riconfigurato con l’impiego di un macchinario che consenta di assicurare due correnti veicolari nella direzione più trafficata, evitando accodamenti.

Inoltre, su tutti i cantieri dove il traffico dell’A6 Torino-Savona defluisce a una sola corsia, saranno predisposti mezzi di soccorso meccanico e presidi con personale dedicato che in caso di blocco del traffico rimuoveranno tempestivamente i veicoli in difficoltà.

Infine nei fine settimana, sulla via del rientro dal mare, saranno sempre salvaguardate due corsie di scorrimento con la sospensione di tutti i cantieri giornalieri di manutenzione sino al termine della stagione estiva, dal venerdì pomeriggio al lunedì dopo pranzo.

Per tutta l’estate 2024 ogni lunedì Regione e società concessionaria faranno il punto sull’andamento del fine settimana, per affrontare e risolvere eventuali criticità.

COME CONTROLLARE IL TRAFFICO DELLA A6

In ogni caso, per essere certi di non restare ingolfati nel traffico, è sempre consigliabile controllare il traffico in tempo reale sull’autostrada A6. La maniera migliore è consultare il sito ufficiale di Autostrada dei Fiori e in particolare la sezione Info Traffico con notizie in real time su eventuali incidenti, code e rallentamenti, la sezione Chiusure programmate con il calendario dei lavori di manutenzione che implicano la chiusura di alcuni tratti di autostrada in entrambe le direzioni e la sezione Lavori in corso in cui si specificano i lavori che determinano il restringimento oppure lo scambio di carreggiata.

Altri ottimi servizi gratuiti per verificare il traffico sull’autostrada A6 Torino-Savona sono Google Maps, Automap e CCISS – Viaggiare informati.

Infine, per chi vuole vedere con i propri occhi la situazione del traffico sulla A6, il sito Autostradadeifiori.it mette a disposizione degli utenti una dozzina di webcam sistemate sull’intera tratta da Torino a Savona, in entrambi i sensi di marcia.