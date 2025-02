A18 Messina – Catania: la situazione dopo lo smottamento

Domenica 2 febbraio il versante jonico della Sicilia e in particolare il messinese è stato colpito da piogge torrenziali che hanno creato pericoli e disagi anche per la circolazione stradale, impattando tra le altre cose sulla regolare percorrenza dell’autostrada A18 Messina – Catania. In particolare, si è verificato uno smottamento in corrispondenza del cavalcavia che attraversa l’abitato di Furci Siculo, a seguito del quale una grande quantità di sabbia ha invaso la carreggiata in direzione Messina ostruendo le corsie di emergenza e di marcia, con circolazione deviata sulla corsia di sorpasso. Vediamo com’è la situazione sull’A18 a circa 24 ore dall’evento franoso.

AUTOSTRADA A18 MESSINA – CATANIA: CIRCOLAZIONE SU UNA SOLA CORSIA TRA TREMESTIERI E ROCCALUMERA

I problemi sulla A18 hanno riguardato il tratto fra Tremestieri e Roccalumera, all’altezza del km 22 su entrambi i sensi di marcia. I tecnici del CAS (Consorzio per le autostrade siciliane, la società che gestisce la A18 Messina – Catania) si sono attivati subito dopo lo smottamento per ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di sicurezza, riuscendo a consentire la viabilità agli automobilisti lungo una sola corsia. La società concessionaria ha comunque invitato gli automobilisti alla prudenza e al rispetto delle norme del Codice della Strada, ricordando che in caso di pioggia e di visibilità ridotta occorre limitare la velocità.

Consigli utili per gestire i viaggi con la pioggia:

LA SITUAZIONE AL 3 FEBBRAIO 2025 SULL’AUTOSTRADA A18

Attualmente non ci sono particolari aggiornamenti sulla situazione dell’autostrada A18, che ieri, a causa delle forti piogge, è stata interessata da uno smottamento che ha riversato sulla carreggiata una notevole quantità di acqua e fango. La zona è è colpita dal maltempo anche al mattino di lunedì 3 febbraio ed è pertanto probabile che la circolazione tra Tremestieri e Roccalumera risulti ancora limitata su una sola corsia. Il gestore CAS non sta fornendo aggiornamenti in tempo reale né sul proprio sito ufficiale né attraverso i canali social, pertanto raccomandiamo di avvicinarvi al punto critico della A18 con estrema prudenza.

MALTEMPO SICILIA: STRADE STATALI CHIUSE

Nel corso della giornata del 2 febbraio il maltempo ha impattato su altre arterie della Sicilia e in particolare lungo la SS 114 Orientale Sicula nel territorio comunale di Alì Terme e in quello di Sant’Alessio Siculo, lungo la SS 113 Settentrionale Sicula presso la frazione di Monforte Marina, e lungo la SS 113 dir in corrispondenza della frazione di San Saba. Fortunatamente, grazie al temporaneo miglioramento del tempo e al tempestivo intervento dei tecnici Anas, tutte queste strade sono state successivamente riaperte.