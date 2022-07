10 consigli per non farsi rubare l’auto in vacanza

Dopo la pausa Covid i furti auto sono tornati a salire e d'estate andrà ancora peggio: ecco 10 consigli utili per non farsi rubare l’auto in vacanza

Tornano ad aumentare i furti di auto in Italia: nel 2021, dopo la ‘pausa’ dettata dal Covid, i furti di auto sono saliti di poco meno dell’1% rispetto al 2020. I veicoli presi di mira dai ladri, che hanno poi fatto perdere le loro tracce smembrando le auto o spedendole all’interno di container, sono state precisamente 75.471. Una vera ecatombe anche se, per fortuna, le moderne tecnologie di tracciamento satellitare sono di grande aiuto per recuperare i veicoli sottratti prima che lascino il Paese. Oltre alla tempestività di intervento, resa possibile dagli ultimi strumenti di contrasto ai furti, è però il caso di dare uno sguardo a 10 consigli che possono evitare brutte sorprese, soprattutto in vacanza. A volte, infatti, bastano piccole attenzioni come chiudere completamente i finestrini dell’auto o non lasciare oggetti di valore a vista per scongiurare spiacevoli sorprese. Vediamo come contrastare i furti di auto nella consapevolezza che, dopo le prime 48 ore, sarà molto difficile recuperare l’auto sottratta.

Aggiornamento del 27 luglio 2022 con nuovi consigli per non farsi rubare l’auto in vacanza e i dati sui furti d’auto nel 2021.

FURTI D’AUTO: TREND IN RISALITA

Come dicevamo, nel 2021 il numero dei furti di automobili in Italia è tornato a salire. L’anno scorso i ladri si sono impossessati di 75.471 mezzi, +0,63% sul 2020, e di questi ne sono stati ritrovati appena 28.000 (il 37,59% del totale dei furti auto). Dei restanti 47.000 veicoli si sono perse invece le tracce, probabilmente in via definitiva. I modelli di auto più rubati sono risultati quelli di cilindrata medio-piccola, in particolare Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon e Fiat Punto. Le auto piccole sono rubate generalmente per commettere altri reati (furti e/o rapine) o per rivenderne le parti di ricambio. Mentre le auto premium e i Suv spariscono per lo più su ‘commissione’ per essere rivendute nei mercati esteri.

I 10 CONSIGLI PER NON FARSI RUBARE L’AUTO IN VACANZA

Ed ecco di seguito un utile vademecum con i 10 consigli per evitare brutte sorprese in vacanza. Tra le dritte ci sono indicazioni che potrebbero sembrare banali ma che potrebbero fare la differenza:

1. Mai lasciare l’auto accesa e con le chiavi inserite, nemmeno per pochi secondi.

2. In estate ricordati, prima di lasciare l’auto, di chiudere i finestrini e il tettuccio. Anche un piccolo margine potrebbe aiutare i ladri a introdursi nell’abitacolo.

3. Di notte è il caso di evitare la sosta dell’auto in parcheggi isolati o incustoditi. Per una sosta tranquilla si possono usare hardware e software che tracciano l’auto e lanciano un allarme se la vettura esce da una determinata area.

4. Se in estate capita di usare poco l’auto è bene verificarne con frequenza la presenza nel luogo in cui la si era parcheggiata l’ultima volta.

5. Se si parcheggia in una zona che non si conosce verificare a terra la presenza di frammenti di vetro. Questi ci confermano che la zona è a rischio furto o vandalismo.

6. Evitare di parcheggiare sempre nello stesso posto, in modo da scongiurare che il ladro possa pianificare al meglio il furto.

7. Attenzione alle truffe. I ladri fingono spesso un incidente per costringere i guidatori, soprattutto donne e anziani, a fermarsi e a scendere dall’auto.

8. In autogrill o nel parcheggio di un centro commerciale controlla sempre la chiusura delle portiere. Un ladro, appostato nelle vicinanze, potrebbe disturbare il segnale del telecomando dell’auto con un jammer per poi entrare indisturbato nel veicolo.

9. Una un antifurto meccanico o un sistema a radiofrequenza. Questi ultimi raddoppiano la possibilità di recuperare la vettura sottratta.

10. Metti la chiave della vettura in un ‘card protector’ che ne impedisca la clonazione e eviti che i ladri possano amplificarne il segnale a distanza.

TRUCCHI UTILI PER EVITARE IL FURTO DELL’AUTO

Fattore determinante per sventare i furti è la tempestività. Denunciare a poca distanza dal fatto l’eventuale furto accresce la possibilità di ritrovare la vettura anche perché, secondo le statistiche, dopo 48 ore le speranze di ritrovare il mezzo si riducono drasticamente. L’attenzione dei ladri potrebbe essere attirata da oggetti di valore all’interno del mezzo. Importante mettere sempre al riparo da sguardi indesiderati portafogli, borse, zaini e valigie. Attenzione anche a smartphone, navigatori e autoradio estraibili che potrebbero far gola a qualche balordo. Ricordiamoci comunque che sono molto diffusi anche i furti di singole componenti delle auto. Infotainment originali, specchietti esterni, sedili e cerchi in lega possono fruttare comunque un bel gruzzolo ai ladri. Insomma dopo questa carrellata di consigli cerchiamo di mettere in pratica qualche attenzione in più evitando, però, che l’ansia da furto ci rovini le vacanze estive.