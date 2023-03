Quanto costa la revisione auto nel 2023? Domanda assolutamente legittima considerando che la tariffa ministeriale è cambiata di recente e che quest’anno, come del resto tutti gli altri, sono interessate al controllo milioni di vetture. È bene dunque conoscere i prezzi della revisione per non incorrere in brutte sorprese.

CHI DEVE FARE LA REVISIONE AUTO NEL 2023?

Prima di occuparci dei costi ricordiamo quali vetture devono effettuare la revisione auto nel 2023, sottolineando, casomai ce ne fosse bisogno, che la revisione è un controllo non facoltativo ma obbligatorio per legge ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada.

Premesso che le comuni autovetture e le moto sono tenute a fare la revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, mentre alcuni specifici veicoli devono farla ogni anno, hanno l’obbligo di provvedere alla revisione auto nel 2023:

le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, i motocicli e i ciclomotori immatricolati nel 2019 ;

; le autovetture, gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, i motocicli e i ciclomotori sottoposti a ultima revisione nel 2021 ;

; i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici immatricolati o sottoposti a ultima revisione nel 2022.

La revisione auto dopo 4 anni dalla prima immatricolazione va fatta entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. Quella ogni 2 anni entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Qui altre informazioni sulla revisione auto.

QUANTO COSTA LA REVISIONE AUTO NEL 2023?

La revisione auto si può fare in Motorizzazione o presso un’officina privata autorizzata. In Motorizzazione costa meno ma richiede lunghissimi tempi di attesa, spesso incompatibili con le scadenze. Di conseguenza la stragrande maggioranza degli automobilisti preferisce rivolgersi ai centri autorizzati, che hanno una tariffa più alta ma garantiscono un servizio più rapido. Precisiamo che le tariffe sono fisse, essendo determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e restano le stesse a prescindere dal tipo di alimentazione dell’auto (la sostituzione dei serbatoi Gpl e la revisione delle bombole metano sono due procedimenti a parte che non vanno confusi con la revisione periodica degli automezzi)).

Ecco i costi aggiornati al 2023:

Motorizzazione:

45,00 euro (previa prenotazione e pagamento con PagoPA usando il codice tariffa N046).

N.B.: attualmente le revisioni in Motorizzazione, limitatamente agli autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e ai ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, sono sospese per effetto della circolare ministeriale prot. 3352 del 21 maggio 2020.

Centri privati autorizzati:

78,75 euro (da pagare direttamente sul posto).

La tariffa di 78,75 euro è così dettagliata:

54,95 euro: costo della revisione;

12,09 euro: Iva al 22%;

10,20 euro: diritti Motorizzazione;

1,51 euro: diritti di incasso (l’importo dei diritti di incasso può variare di pochi decimi a seconda del fornitore del servizio).

IMPORTANTE: a decorrere dal 3 aprile 2023 chi ha effettuato la revisione nell’intero anno solare 2023 può richiedere un rimborso parziale di 9,95 euro grazie al Bonus veicoli sicuri.

REVISIONE DA RIPETERE: SI PAGA DI NUOVO?

Al termine dei controlli la revisione auto può avere esito positivo, e in tal caso viene rilasciata (insieme al certificato di revisione) un’etichetta adesiva con il risultato da applicare sulla carta di circolazione. Oppure può avere esito negativo (con dicitura ‘ripetere’ o ‘sospeso’): in questo caso è necessario sottoporre nuovamente a verifica il veicolo, dopo aver effettuato la riparazione degli impianti indicati come non efficienti, sostenendo un’altra volta l’intero costo della revisione.