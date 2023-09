Portale dell’Automobilista: registrazione con e senza Spid, come fare

Nella gestione delle pratiche amministrative del proprio veicolo, il Portale dell’Automobilista può essere davvero utile. A patto che siano chiari i servizi offerti e si sappia come utilizzarlo. A iniziare dalla procedura di accesso che può avvenire con o senza Spid. Con questo acronimo si fa riferimento al Sistema pubblico di identità digitale ovvero lo strumento con cui i cittadini sono invitati ad accedere ai servizi della pubblica amministrazione. La gestione dell’auto passa da una serie di scadenze, come quelle relative al tagliando e alla revisione, ma anche da appuntamenti non rinviabili, come il rinnovo della patente. Ecco allora che il Portale dell’Automobilista può dimostrarsi estremamente utile in svariate circostanze per restare allineati con le normative vigenti.

PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA, A COSA SERVE

Prima di esplorare la procedura per la registrazione al Portale dell’Automobilista con o senza Spid, è utile comprendere la natura di questo servizio. Il Portale dell’Automobilista è una piattaforma online, sviluppata dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui accedere a differenti tipologie di informazioni e servizi. Tra le principali ricordiamo:

la ricerca di informazioni di carattere generale relative ai trasporti;

l’avvio di procedure relative alla patente direttamente online;

la consultazione delle circolari istituzionali sui trasporti;

la ricerca di informazioni sulla rete stradale e autostradale;

il controllo della classe ambientale di un veicolo;

la verifica del saldo punti della patente;

il check della copertura Rc auto tramite la targa.

REGISTRAZIONE AL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA CON LO SPID

L’accesso al Portale dell’Automobilista tramite Spid è una opzione gratuita a disposizione di tutti i cittadini. In realtà, non si tratta di una registrazione vera e propria, bensì di un accesso diretto, poiché l’identità digitale è già centralmente memorizzata. I passaggi da seguire sono pochi e ben precisi:

visitare il sito ufficiale del Portale dell’Automobilista ;

; entrare alla sezione Accedi situata nell’angolo in alto a destra;

selezionare l’opzione Accedi con le credenziali Spid o Cie (Carta d’identità elettronica);

(Carta d’identità elettronica); scegliere Entra con Spid oppure attivare l’opzione Cie nella parte superiore della pagina;

selezionare il proprio fornitore di servizi Spid e inserire le credenziali corrispondenti;

confermare per accedere al proprio profilo personale all’interno del Portale dell’Automobilista.

REGISTRAZIONE AL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA SENZA LO SPID

La procedura di registrazione al Portale dell’Automobilista, disponibile anche per gli operatori professionali e le imprese, può essere completata senza la necessità di Spid. Anche in questo caso non ci sono costi da affrontare e il servizio è offerto gratuitamente. Ecco come procedere:

accedere al sito ufficiale del Portale dell’Automobilista;

individuare e accedere alla sezione Registrazione;

selezionare l’opzione Registrazione Cittadino dalla lista a destra;

compilare tutti i campi richiesti con le proprie informazioni personali, comprese quelli relativi alla propria patente di guida;

verificare e confermare i propri dati inseriti;

attendere di ricevere un’e-mail di conferma sulla registrazione;

accedere al Portale utilizzando il proprio indirizzo e-mail e la password fornita al primo accesso (modificabile successivamente).

ESEMPIO CONCRETO DI UTILIZZO DEL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA CON E SENZA SPID

Un esempio pratico dell’utilizzo del Portale dell’Automobilista è la verifica del saldo dei punti sulla patente di guida. Per procedere con questo controllo occorre per prima cosa accedere al Portale dell’Automobilista utilizzando le credenziali personali, con o senza Spid. Una volta effettuato l’accesso al proprio profilo personale, l’utente può consultare le informazioni sulla patente, inclusi il saldo dei punti disponibili e i dettagli dei veicoli di proprietà. In particolare, per verificare il saldo dei punti della patente bisogna accedere alla sezione Saldo punti all’interno del Portale. In aggiunta, la stessa sezione permette di sapere se è possibile duplicare la patente. Questa opzione è utile in caso di smarrimento o furto del documento, poiché consente di evitare i costi e le complicazioni associati alla richiesta di una nuova patente di guida. La sezione dedicata alla patente consente anche di scaricare l’attestazione relativa al saldo dei punti.