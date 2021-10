Pagare bollo auto online con SPID: come funziona?

Scopriamo come pagare il bollo auto online con SPID: questo sistema è obbligatorio dal 1° ottobre 2021 per i pagamento sul sito dell'ACI

Pagare il bollo auto online è probabilmente la modalità più semplice e veloce per saldare il conto della tassa automobilistica: nessuna perdita di tempo all’ufficio postale o in tabaccheria ma pratica sbrigata in pochi minuti restando seduti comodamente davanti al PC. Ovviamente bisogna sapere come procedere per effettuare il pagamento digitale (nulla di particolarmente complicato) e soprattutto occorre aver preventivamente attivato lo SPID o in alternativa la CIE (carta d’identità elettronica), gli unici sistemi che dal 1° ottobre 2021 permettono ai privati di pagare online il bollo auto.

COME SI ATTIVA LO SPID

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) serve per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e delle società private aderenti. Può richiederlo qualunque cittadino maggiorenne in possesso di un documento di riconoscimento italiano, della tessera sanitaria con il codice fiscale, di un indirizzo email e di un numero di cellulare. Per attivare lo SPID è necessario accedere al sito di uno dei gestori di identità digitale riconosciuti, sceglierne uno e procedere alla registrazione seguendone le indicazioni. Una volta terminata l’intera procedura il richiedente riceve le credenziali (username e password) con vari livelli di sicurezza che rappresentano la sua identità digitale e personale con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione. Ad esempio sempre dallo scorso 1° ottobre lo SPID, insieme al CIE e al CNS, è richiesto per accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Qui maggiori informazioni su come attivare lo SPID.

COME SI ATTIVA LA CIE O CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Esattamente come lo SPID anche la CIE (carta d’identità elettronica) consente ai cittadini l’autenticazione per accedere ai servizi online degli enti che ne prevedono l’utilizzo, ossia Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati aderenti. Si tratta di un’evoluzione della carta di identità in versione cartacea: ha le dimensioni di un bancomat ed è costituita da un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino protetti con elementi e tecniche di anti-contraffazione, e un microchip contactless che contiene tra le altre cose le informazioni per consentire l’autenticazione in rete ai servizi online erogati da P.A. e imprese. La carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza (se ha già attivo il servizio di rilascio). Qui maggiori informazioni sulla CIE.

COME PAGARE IL BOLLO AUTO ONLINE CON LO SPID

Vediamo adesso come pagare il bollo auto online con lo SPID. Il modo più semplice per procedere al pagamento via web consiste nell’utilizzare la piattaforma dell’ACI, fruibile da tutti i cittadini residenti nelle Regioni e nelle Province autonome convenzionate con l’Automobile Club.

– In particolare possono usare il sito dell’ACI per pagare il rinnovo o il primo pagamento del bollo (corrente) i residenti di tutte le Regioni e Province autonome tranne quelli di Calabria e Veneto.

– Possono usare il sito dell’ACI per i pagamenti relativi ad avvisi o accertamenti (anni pregressi) i residenti di tutte le Regioni e Province autonome tranne quelli di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto. I residenti in Lombardia possono usarlo per pagamenti del bollo auto solo fino a 2 anni pregressi.

Quindi, a seconda della Regione o Provincia autonoma di residenza, si può pagare il bollo corrente per targa e si possono pagare anche gli avvisi di pagamento e avvisi di accertamento per Codice Avviso PagoPA (IUV) o per numero pratica. L’unico comun denominatore è che per accedere alla piattaforma online dell’ACI occorre inserire le credenziali SPID (o in alternativa quelle della carta d’identità elettronica). Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 00:10 alle ore 23:40.

PAGARE BOLLO AUTO ONLINE: ALTRE MODALITÀ

I residenti nelle Regioni non convenzionate con l’ACI, per pagare il bollo auto online devono collegarsi al portale della propria Regione di competenza (ad esempio ecco come pagare il bollo in Veneto).

Sono inoltre disponibili le seguenti altre modalità di pagamento “a distanza”:

– IO, l’app dei servizi pubblici (verificare se la propria Regione o Provincia autonoma è abilitata);

– Il sito di Poste Italiane e l’home banking degli istituti di credito che aderiscono alla piattaforma pagoPA, l’unico circuito di pagamenti autorizzato a riscuotere i versamenti del bollo auto.