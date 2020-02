Deterioramento carta di circolazione: rilascio duplicato

Nel caso di deterioramento della carta di circolazione occorre avviare la procedura per il rilascio del duplicato presso la Motorizzazione civile

La carta di circolazione, nota anche come ‘libretto’, è un documento indispensabile per guidare un veicolo e deve essere sempre a bordo dello stesso quando si circola. Essendo realizzata in materiale cartaceo può deteriorarsi, e qualora succeda occorre richiedere un duplicato. Importante: la carta di circolazione si considera deteriorata quando non sono leggibili i dati di immatricolazione.

DETERIORAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE: DOCUMENTI E COSTI PER RICHIEDERE IL DUPLICATO

La richiesta del duplicato di una carta di circolazione deteriorata dev’essere inoltrata presso la Motorizzazione Civile utilizzando l’apposito modulo TT 2119 compilato e sottoscritto in tutte le sue parti. Il modulo è reperibile cliccando sul tasto rosso in basso Scarica PDF. Al modulo compilato bisogna allegare:

– attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c postale prestampato 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;

– attestazione del versamento di 32,00 euro sul c/c postale prestampato 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri

– la carta di circolazione deteriorata da sostituire.

Nota bene: per i residenti in Sicilia, Valle d’Aosta e nelle province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il costo e il numero del bollettino potrebbero essere diversi, informarsi qui.

Dopo la richiesta l’ufficio della Motorizzazione rilascia un permesso provvisorio. Che è valido fino al giorno in cui il definitivo duplicato della carta di circolazione può essere ritirato allo sportello.

DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE DETERIORATA: CASI PARTICOLARI

Se la richiesta di una nuova carta di circolazione causa deterioramento della vecchia è presentata da un cittadino extracomunitario, costui deve allegare ulteriori documenti oltre a quelli previsti dalla procedura:

– permesso di soggiorno originale in visione oppure in fotocopia, in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale. In alternativa la carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia.

Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno, deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi: la fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio; la fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo e la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.

Se invece la domanda allo sportello della Motorizzazione Civile è avanzata da una persona delegata dal diretto interessato, questi deve allegare la delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda, il proprio documento di identità originale e la copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante).