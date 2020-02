Cambio residenza carta di circolazione

L'intera pratica per annotare il cambio di residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà, con i documenti e i costi necessari

Per annotare il cambio di residenza sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà o foglio complementare di un veicolo bisogna rivolgersi agli uffici del Comune di nuova residenza (nel caso di trasferimento in una nuova città) o del Comune dove già si risiedeva (nel caso di semplice trasferimento da un’abitazione all’altra). L’aggiornamento può essere contestuale alla domanda di iscrizione anagrafica nel nuovo Comune, o di cambio di abitazione nel vecchio Comune di residenza.

CAMBIO DI RESIDENZA CARTA DI CIRCOLAZIONE: DOCUMENTI NECESSARI

L’aggiornamento della carta di circolazione e del certificato di proprietà è gratuito (a parte i costi previsti per legge), presentando la seguente documentazione:

– documento di identità o riconoscimento;

– estremi della patente e delle targhe del veicolo;

– modulo di richiesta (DTT 954 I) in distribuzione presso il Comune (oppure scaricabile in fondo all’articolo cliccando sul tasto Scarica PDF), che va in parte conservato insieme ai documenti di circolazione per gli eventuali controlli stradali, fino all’arrivo per posta del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Una volta ricevuta la richiesta, il Comune comunica il cambio di residenza all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, che spedisce direttamente al nuovo domicilio un tagliando adesivo da incollare sulla carta di circolazione e invia al PRA un tabulato meccanografico con il quale comunica il cambio di residenza.

CAMBIO DI RESIDENZA SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

Per avere informazioni sullo stato di aggiornamento della pratica bisogna contattare il numero verde 800.23.23.23 dell’Ufficio Centrale Operativo del Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti, attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Oppure consultare il Portale dell’Automobilista (previa registrazione al sito).

Il PRA provvede d’ufficio ad aggiornare il proprio archivio. Da notare che il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare continueranno a riportare il vecchio indirizzo, ma questo non pregiudica in alcun modo la validità di tali documenti. Non è, dunque, necessario svolgere alcuna pratica al PRA.

CAMBIO DI RESIDENZA CARTA DI CIRCOLAZIONE: COSTI

I costi previsti per legge per l’aggiornamento dei documenti sono questi:

– 13,50 euro per emolumenti ACI;

– 32,00 euro di imposta di bollo per la registrazione al PRA se si utilizza il certificato di proprietà come nota di presentazione; o 48,00 euro se si utilizza il modello NP3C.

Se si sceglie di affidare la pratica a una delegazione dell’Automobile Club o a un’agenzia di pratiche auto, ai costi si devono aggiungere anche le spese per il servizio.