Bollo auto senza commissioni: come fare

Il bollo auto è una spesa obbligatoria per tutti i possessori di un veicolo a motore, tranne per quelli che usufruiscono di esenzioni. Ed è una spesa piuttosto rilevante che viene ulteriormente appesantita dalla presenza di commissioni, il cui importo dipende dal prestatore di servizi (PSP) scelto per il pagamento. Ma si può pagare il bollo auto senza commissioni evitando questo piccolo ma fastidioso supplemento di costi? In effetti qualche possibilità c’è, vediamo come fare.

COME SI PAGA IL BOLLO AUTO

Da qualche anno il pagamento della tassa automobilistica avviene esclusivamente tramite la piattaforma digitale PagoPA, di conseguenza per pagare il bollo auto basta cercare un prestatore di servizi, online o fisico, aderente a PagoPA.

I pagamenti si possono fare online, utilizzando per esempio:

servizio pago bollo online dell’ACI (solo nelle Regioni convenzionate e cioè Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e province autonome di Trento e Bolzano);

home-banking;

vari servizi di pagamento online riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA.

Oppure usando un canale fisico, quale per esempio possono essere:

banche, presso le filiali aderenti o gli sportelli ATM abilitati;

uffici postali, utilizzando indifferentemente il codice QR PagoPA o il bollettino postale PA;

esercenti convenzionati come bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie che espongono il logo PagopA;

società private che offrono servizi postali sul territorio aderenti a PagoPA;

uffici ACI e agenzie di pratiche auto autorizzate e interconnesse alla piattaforma PagoPA.

Il pagamento del bollo auto può avvenire anche tramite l’app IO e con diverse app di pagamenti cercando nel menu PagoPA e inquadrando il codice QR dell’avviso di pagamento.

COMMISSIONI SUL BOLLO AUTO

Le commissioni sul bollo auto, quando applicate, ammontano solitamente da 0,50 a 2,00 euro a seconda del PSP selezionato. Non si tratta ovviamente di cifre stratosferiche ma se c’è la possibilità di non pagarle, perché non sfruttarla? Del resto fin dalla notte dei tempi le persone sagge raccontano che i grandi patrimoni si costruiscono risparmiando sulle piccole cose. Passa quindi al prossimo paragrafo e scopri come pagare il bollo senza commissioni.

BOLLO AUTO SENZA COMMISSIONI: ALCUNI SUGGERIMENTI

Il primo suggerimento per non pagare alcuna commissione sul bollo auto è il già citato servizio pago bollo online dell’ACI. Tuttavia solo i soci dell’Automobile Club d’Italia hanno diritto al pagamento diretto della tassa automobilistica senza costi aggiuntivi e limitatamente, ma questo era ovvio, nelle regioni e province autonome convenzionate (l’elenco lo abbiamo riportato in precedenza). Chi non è socio ACI può usare liberamente il servizio pago bollo dell’Automobile Club ma paga una commissione.

C’è poi un’altra opzione per pagare il bollo auto senza commissioni ed è Revolut. Che cos’è Revolut? È un servizio bancario digitale, gestito attraverso un’app mobile, che supporta spese, prelievi bancomat e trasferimenti di denaro in tantissime valute. Per aprire un conto Revolut basta scaricare l’app sul proprio smartphone e registrarsi. Una volta completata la registrazione, si riceve entro massimo due settimane una carta di pagamento Revolut, che può essere utilizzata per effettuare acquisti e prelievi. Per caricare il conto Revolut è sufficiente collegare una carta di credito/debito o un conto bancario sull’app. Si possono sottoscrivere diversi piani in base alle proprie esigenze ma quello Standard, che è gratuito, è già sufficiente per accedere a numerosi vantaggi. Uno dei quali consiste proprio nel gestire i pagamenti PagoPA, compreso il bollo auto, senza pagare commissioni.

Per effettuare un pagamento PagoPA con l’app di Revolut bisogna aprire la scheda Pagamenti dell’app e selezionare Avvisi PagoPA, quindi scegliere se scansionare il codice QR o inserire manualmente il codice dell’avviso di pagamento. Nel secondo caso occorre prima selezionare Bollo Veicoli come tipo di spesa e inserire la targa e la tipologia di veicolo (auto, moto, rimorchio). Basta poi assicurarsi che le informazioni inserite siano corrette e approvare il pagamento che risulterà senza commissioni, e il gioco è fatto! La ricevuta è memorizzata nella lista delle transazioni.

A parte Revolut è probabile che ci siano altri servizi di pagamento che non richiedono commissioni per pagare il bollo auto, magari entro una certa cifra o per un’offerta promozionale, sempre in base alle condizioni di contratto sottoscritto con il cliente. Controlla in anticipo prima di procedere al pagamento e, se non sei soddisfatto delle commissioni richieste, valuta di cambiare operatore.