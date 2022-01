Vignetta Svizzera 2022: validità, colore e prezzo

La vignetta Svizzera 2022 è ufficialmente in vigore: ecco quanto costa, come attaccarla, dove comprarla e come evitare una multa

La vignetta Svizzera 2022 è ufficialmente disponibile da dicembre dell’anno precedente per guidare su autostrade e superstrade in cui vige l’obbligo del bollino come pedaggio. La nuova vignetta da apporre al vetro dell’auto avrà un colore diverso e il costo che nel cambio franco-euro permette di risparmiare un po’. Ecco quanto costa la vignetta per la Svizzera, come attaccare la vignetta e altre utili informazioni per evitare una multa.

Aggiornamento del 24 gennaio 2022: con il colore, durata e prezzi della Vignetta Svizzera 2022

VIGNETTA SVIZZERA 2022: DOVE COMPRARLA E COSTO

La vignetta Svizzera 2022 è obbligatoria per i veicoli a motore e rimorchi con un peso totale fino a 3,5 tonnellate su autostrade e strade nazionali del 2° ordine. Quest’anno diventa di colore viola, a differenza della Vignetta Austria 2022 che è arancione. L’anno che ne indica la validità è bianco sul lato interno da attaccare al parabrezza e celeste sul lato visibile dall’esterno dell’auto. Gli automobilisti possono comprare la vignetta per la Svizzera direttamente presso la dogana, ma anche presso autogrill, delegazioni ACI e le sedi dei vari Club automobilistici (es. anche online sul sito dell’ADAC, tra gli altri). A differenza della vignetta austriaca, non esistono tagli differenziati, quindi il costo della vignetta è 40 franchi per quella “annuale”, cioè circa 39 euro. Per quanto se ne parli da tempo, non esiste ancora una versione digitale della vignetta Svizzera, che dovrebbe essere introdotta nel 2022.

COME ATTACCARE LA VIGNETTA SVIZZERA 2022

La validità della vignetta Svizzera 2022, come sempre, è considerata solo ed esclusivamente sul veicolo per cui è stata acquistata e attaccata correttamente. Ecco perché è fondamentale sapere come attaccare la vignetta per la Svizzera. Secondo le indicazioni ufficiali:

– la vignetta Svizzera va posizionata all’interno del parabrezza sul bordo sinistro (lato conducente) o dietro lo specchietto interno, in modo che sia facilmente visibile ai controlli su strada;

– lo stesso vale per rimorchi e motoveicoli, su cui deve essere applicata in modo da facilitare i controlli e non essere manomessa.

In Svizzera non c’è alcun obbligo di rimuovere la vignetta scaduta, ma il Touring Club Svizzero consiglia di scattarla, magari aiutandosi con la lama di un raschietto e dell’acqua. Se la Polizia dovesse avere difficoltà a leggere la vignetta, perché coperta da una o più adesivi, potrebbe comunque irrogare una multa.

VIGNETTA SVIZZERA 2022: MULTA, SCADENZA E VALIDITA’

Come sempre la vignetta Svizzera 2022 avrà una validità di 14 mesi, vale a dire dal 1 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2023. Se ai controlli della Polizia la vignetta dovesse risultare assente o danneggiata, scatta una multa di 200 franchi (circa 194 euro) più l’obbligo di comprare la vignetta per la Svizzera (costo di 39 euro).