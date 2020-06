Rilascio duplicato del patentino a seguito di smarrimento, furto o distruzione

Scopri come ottenere il rilascio di un duplicato del patentino per ciclomotori, che adesso si chiama patente AM, a seguito di smarrimento, furto o distruzione

Per ottenere il duplicato del patentino (patente AM per i ciclomotori) in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento, occorre prima di tutto presentare una denuncia presso le Forze dell’ordine entro 48 ore dalla constatazione dell’evento. Al momento della denuncia l’organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell’utente, oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall’interessato a un ufficio della Motorizzazione Civile. In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio di circolazione e da quel momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata dev’essere distrutta (qui invece scopri come si rinnova la patente AM).

PATENTINO DUPLICABILE DIRETTAMENTE DALLA POLIZIA

Se al momento della denuncia il patentino risulta duplicabile bisogna presentare all’organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera. L’organo di Polizia invia la richiesta di duplicato al MIT e rilascia un permesso provvisorio di guida. Successivamente la nuova patente AM viene spedita all’indirizzo di residenza dell’intestatario con posta assicurata, al costo di 10,20 euro più le spese postali da pagare in contrassegno. Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dalla Polizia, si deve contattare il numero verde 800.23.23.23, disponibile dal lunedì al venerdì (ore 8-20) e il sabato (ore 8-14).

PATENTINO NON DUPLICABILE AL MOMENTO DELLA DENUNCIA

Se invece il patentino non è duplicabile con procedimento semplificato (oppure se, dopo il tentativo di consegna, l’ufficio postale ha restituito il duplicato al Ministero per errori nell’indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale), il diretto interessato deve presentare apposita richiesta di duplicato alla Motorizzazione Civile allegando i seguenti documenti:

– domanda su modello TT 2112, scarica qui, compilato e firmato (se il titolare è minorenne, anche dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà);

– denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente;

– attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001;

– 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;

– fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria con numero del CF);

– originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

– originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di Polizia;

– se l’intestatario è minorenne, copia del documento di identità del genitore che esercita la patria potestà o del tutore che ha firmato la richiesta.

Inoltre:

– attestazione del versamento di 32,00 euro sul c/c 4028 (solo nel caso in cui i dati del titolare siano diversi da quelli riportati sulla patente per ciclomotori; oppure in caso di rinnovo contestuale del documento di guida);

– certificato medico in bollo, con data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un medico abilitato e fotocopia dello stesso (solo se il vecchio documento era scaduto o in scadenza nei 6 mesi successivi alla presentazione della pratica).

È possibile ricevere il duplicato della patente AM presso un indirizzo specificato compilando uno specifico modulo (scarica qui) e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso la Motorizzazione. All’atto della consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota dovuta a Poste Italiane per il servizio di recapito pari a 6,86 euro.

RILASCIO DUPLICATO PATENTINO PER FURTO, SMARRIMENTO E DISTRUZIONE: CASI PARTICOLARI

I cittadini extracomunitari che presentano domanda per il duplicato della patente AM devono aggiungere ulteriori documenti: permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia (o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale) o in alternativa carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia. Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e la fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio o della richiesta di rinnovo.

Oltre che dal diretto interessato o da un’autoscuola/agenzia di pratiche auto, la richiesta di duplicato del patentino per furto, smarrimento o distruzione può essere presentata da un soggetto munito di documento di identità valido e di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda, nonché della fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. La delega dev’essere presentata sia al momento della presentazione della domanda che al ritiro del documento richiesto.

Ricordiamo infine che i CIGC (Certificati di idoneità per la guida dei ciclomotori), ossia i vecchi patentini rilasciati fino al 18/1/2013 e sostituiti poi dalla patente AM, mantengono la loro validità sul territorio nazionale fino all’effettiva scadenza di 10 anni, sono sottoposti alla medesima disciplina del nuovo documento e, nel caso di richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione), sono ovviamente sostituiti con la patente AM.