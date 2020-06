Rinnovo patentino ciclomotore: come fare

Chi deve procedere al rinnovo del patentino ciclomotore, conosciuto da qualche anno col nome di patente AM, deve effettuare una visita medica per la conferma dei requisiti psichici e fisici alla guida

Per il rinnovo del patentino del ciclomotore, ufficialmente conosciuto con il nome di patente AM, occorre seguire la procedura valida per tutti gli altri tipi di patente, che consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati, come previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada. Per il rinnovo della patente AM è possibile rivolgersi a scuole guida, agenzie di pratiche auto, sedi ACI competenti, strutture territoriali di RFI (Ferrovie dello Stato) o direttamente all’ufficio ASL locale.

QUANDO RINNOVARE IL PATENTINO CICLOMOTORE

La patente AM, che serve a guidare, fin dall’età di 14 anni, ciclomotori a due o a tre ruote fino a 50 cm3 di cilindrata e 45 km/h di velocità, nonché quadricicli leggeri, dev’essere rinnovata rispettando le seguenti scadenze:

– ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni;

– ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni;

– ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;

– ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni.

Ricordiamo che la patente AM, così come altre, scade nel giorno e mese del compleanno del conducente. Pertanto una persona nata il 18/6/95 che ha conseguito il patentino il 20/3/2010, ha il documento rinnovato fino al 18/6/2020. I rinnovi successivi vanno poi effettuati sempre entro la data del compleanno.

RINNOVO PATENTINO CICLOMOTORE: DOCUMENTI E COSTI

In genere i documenti e i costi necessari per il rinnovo del patentino ciclomotore sono i seguenti:

– la patente in scadenza;

– un documento d’identità valido;

– una fotografia formato tessera (40×33 mm);

– l’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di € 10,20 sul conto corrente postale n. 9001;

– l’attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente dell’importo di € 16,00 sul conto corrente postale n. 4028;

– il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Bisogna poi aggiungere i costi per la visita medica e per la gestione della pratica, i cui importi variano a seconda della struttura a cui ci si è rivolti (chi si rivolge a un’autoscuola o a un’agenzia di pratiche auto facilita la pratica ma paga di più).

PROCEDURA DI CONSEGNA DELLA NUOVA PATENTE

Al termine della visita effettuata direttamente alla ASL locale, il medico trasmette in via telematica al MIT il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti. Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato. La ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente AM. Successivamente il Ministero invia il nuovo patentino all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario (6,80 euro). Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare: il numero verde 800.979.416 di Poste italiane (H24); oppure il numero verde 800.23.23.23 del MIT (lun-ven dalle 8 alle 20, sabato dalle 8 alle 14), Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L’interessato dovrà pertanto contattare il numero verde 800.23.23.23 e chiedere la creazione e l’invio di una nuova patente.