Come controllare punti patente senza SPID?

I guidatori hanno più strade percorribili per controllare punti patente senza lo SPID. Magari perché non ricordano le credenziali o semplicemente perché non hanno mai attivato l’identità digitale. Il Portale dell’automobilista, ad esempio, propone un servizio online accessibile mentre l’app iPatente permette una verifica rapida e via mobile dei punti. In alternativa, è disponibile un servizio telefonico dedicato per chi preferisce un contatto diretto. Ricordiamo che la patente di guida in Italia parte con un saldo iniziale di 20 punti. Il sistema premia gli automobilisti rispettosi delle regole stradali: per ogni anno senza infrazioni scatta un bonus di 2 punti, fino a un massimo di 30 punti. Il saldo massimo che un conducente può raggiungere non supera mai i 30 punti. Per i neopatentati, ovvero coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni, le regole sono più rigide. La perdita di punti per ogni infrazione raddoppia rispetto agli automobilisti con più esperienza.

CONTROLLARE I PUNTI PATENTE SENZA SPID: IL SERVIZIO TELEFONICO

Il primo modo per controllare i punti patente senza SPID è il servizio telefonico proposto dal Portale dell’automobilista. Il numero da comporre è lo 06 45775962. Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questa linea automatica permette di ottenere le informazioni al costo di una telefonata urbana, quindi non è un numero verde. Una delle principali comodità di questo servizio è l’assenza di registrazione così da semplificare la procedura per tutti gli utenti. Durante la chiamata sono richiesti due dati: la data di nascita e il numero della patente. Il servizio telefonico messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre una serie di vantaggi, tra cui la disponibilità continua e la semplicità d’uso.

L’APP PER CONTROLLARE I PUNTI PATENTE SENZA SPID

iPatente è un’applicazione gratuita con cui controllare punti patente anche senza SPID. Può essere scaricata sia su Google Play per smartphone e tablet Android e sia su Apple Store per chi utilizza dispositivi iOS. Dopo aver effettuato il download e installato l’app, gli utenti possono accedere al servizio inserendo i dati della Carta d’identità elettronica. Questo livello di sicurezza assicura che le informazioni sensibili siano protette e accessibili solo dall’intestatario della patente. Una volta autenticati, gli utenti hanno accesso anche al saldo dei punti patente, oltre a molte altre funzionalità relative alla gestione del proprio profilo di automobilista. Si tratta di quelle relative al controllo delle scadenze legate alla propria auto, come revisione e assicurazione, del monitoraggio dello stato delle pratiche in corso e della consultazione di quelle precedenti. Ricordiamo che le infrazioni al Codice della strada hanno un impatto diretto sui punti del documento di guida. La gravità dell’infrazione determina quanti punti vengono sottratti dal saldo totale. Infrazioni gravi o ripetute possono portare a una perdita di punti e, nei casi più gravi, alla sospensione o alla revoca della patente.

IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA E IL CONTROLLO DEI PUNTI PATENTE

Per utilizzare il servizio del Portale dell’automobilista, gli utenti devono innanzitutto collegarsi al sito ufficiale. Dopodiché cliccando sul pulsante “Accedi al portale” situato in alto a destra, possono effettuare l’accesso utilizzando le proprie credenziali della Carta d’identità elettronica. Dopo l’accesso, la schermata principale del portale mostra il saldo attuale dei punti della patente. Di più: gli automobilisti possono consultare anche lo storico dei movimenti, utile per avere un quadro completo delle infrazioni commesse o dei bonus accumulati. Il sistema di punteggio della patente è progettato per incentivare la guida sicura e responsabile.

COSA FARE IN CASO DI PERDITA DELLE CREDENZIALI SPID

Nel caso in cui un utente abbia smarrito o dimenticato le proprie credenziali SPID per controllare punti patente, deve contattare il proprio provider di identità digitale per avviare il processo di recupero. Ognuno di loro segue una procedura differente per il recupero delle credenziali. In genere si comincia con la visita al sito web del provider, dove gli utenti possono trovare le istruzioni per la reimpostazione delle password o per la emissione dei nuovi dati di accesso. Di solito comprende la verifica dell’identità dell’utente attraverso domande di sicurezza o la richiesta di documenti di identità per il riconoscimento del richiedente delle credenziali SPID.