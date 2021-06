Noleggio lungo termine auto usate: cose da sapere

Interessati al noleggio lungo termine di auto usate? Ecco le cose da sapere prima di valutare ed eventualmente accettare un'offerta

Di norma con il noleggio a lungo termine si ‘affittano’ auto nuove, ma ultimamente sta prendendo piede anche il noleggio lungo termine di auto usate, con il vantaggio di poter strappare un prezzo più abbordabile. A condizione ovviamente che la vettura noleggiata risulti lo stesso affidabile come se fosse appena uscita di fabbrica. Ecco cosa c’è da sapere.

CHE COS’È IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Prima, però, ricordiamo che cos’è il noleggio a lungo termine. Si tratta di una particolare formula di locazione, rivolta a privati, professionisti e aziende, che permette di utilizzare una vettura per un lungo periodo senza acquistarla, dietro il pagamento di un abbonamento mensile a rate fisse. La durata del noleggio è già predeterminata alla stipula del contratto e di solito non è mai inferiore a 24 mesi e superiore a 60. Viene anche stabilita una percorrenza massima consentita, in genere compresa tra 100.000 e 200.000 km. Sia la durata che la percorrenza massima si possono però personalizzare in base alle necessità del cliente. In sostanza, quindi, con il noleggio a lungo termine si acquista l’uso temporaneo dell’auto e non la sua proprietà. Al termine del contratto il cliente può scegliere se prolungare il noleggio (fino al massimale previsto), restituire la vettura oppure acquistarla sulla base del valore di mercato.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTO USATE: COME FUNZIONA

Il noleggio lungo termine di auto usate presenta diversi vantaggi: innanzitutto i veicoli usati, prima di essere proposti per il noleggio, vengono completamente revisionati e ripristinati al nuovo, e sono reimmessi in circolazione solo dopo aver superato una rigorosa serie di controlli meccanici e verifiche di qualità. Quindi se la società di noleggio è seria non c’è pericolo di vedersi rifilare dei catorci.

Ma non solo: noleggiando l’usato si può scegliere una durata del contratto di noleggio ridotta, anche per soli 18 mesi, mantenendo la rata mensile a livelli piuttosto bassi (anche fino al 30% in meno rispetto al noleggio di un’auto nuova). Inoltre le vetture usate sono spesso in pronta consegna, necessitano di una valutazione creditizia meno rigida e godono delle stesse agevolazioni fiscali delle nuove: a seconda del tipo di utilizzo (professionale, aziendale a uso esclusivo o promiscuo, agente o rappresentante) la deducibilità resta sempre fino a 5.164 euro all’anno sul noleggio e la detrazione fino al 100% dell’IVA.

A tutto ciò si aggiungono i vantaggi propri del noleggio a lungo termine che non vengono assolutamente meno: il canone mensile fisso rimane sempre ‘all inclusive’ e comprende anche bollo (non sempre, verificare prima della firma), assicurazione RCA, garanzie kasko e furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE SENZA ANTICIPO

Il noleggio lungo termine auto usate può avere anche l’opzione ‘senza anticipo’, formula che dà la possibilità di prendere una vettura senza versare alcun acconto. Si tratta pertanto di una soluzione ideale per chi non dispone di sufficiente liquidità ma necessita di avere un’auto in tempi brevi. Attenzione, però, perché non tutte le aziende offrono il noleggio senza anticipo, in caso di bisogno occorre dunque cercarne una che lo contempli. A fronte dell’anticipo zero la società noleggiante fissa un canone mensile leggermente più alto rispetto alle offerte con anticipo, e una durata mediamente più lunga. Ovviamente le proposte di noleggio senza anticipo sono applicabili previa attenta analisi dell’affidabilità creditizia del cliente. Da notare che, come per il noleggio tradizionale, anche al termine di un contratto di noleggio a lungo termine senza anticipo si può scegliere se rinnovare il contratto con un nuovo veicolo o restituirlo.