Noleggio auto tramite app: quali sono le piattaforme da usare

La formula del noleggio auto tramite app è una tendenza in decisa crescita. Sarà per via delle città sempre più congestionate oppure per l’idea di rinunciare al possesso di un veicolo, ma ecco che l’alternativa della semplice disponibilità di un’auto da guidare è sempre più ricercata. Queste app offrono un modo semplice e diretto per accedere a una flotta di veicoli tra cui scegliere il proprio mezzo. Le opzioni di noleggio sono diversificate. Vanno da quello tradizionale al car sharing fino ad arriva alla possibilità di noleggio tra privati. La flessibilità di queste applicazioni si traduce in un’ampia possibilità di scelta per gli utenti, permettendo così di coniugare preferenze e necessità. Ecco allora la nostra scelta delle piattaforme da usare per il noleggio auto tramite app.

AVIS, L’APP CON CUI NOLEGGIARE AUTO IN 5.200 LOCALITÀ

Avis consente il noleggio auto tramite app con una selezione in 5.200 località sparse in 165 nazioni. Tutte gestite direttamente dalla società. Disponibile sia su dispositivi Android e sia su iPhone, l’accesso avviene tramite login, non prima di aver completato la procedura di iscrizione. Nella schermata principale dell’app Avis spicca l’icona centrale Prenota ovvero l’elemento chiave per avviare la procedura di prenotazione. Gli utenti sono guidati con l’inserimento delle informazioni relative alla località di ritiro del veicolo, insieme alla selezione delle opzioni a disposizione. Dopodiché è possibile indicare una località di riconsegna diversa, se necessario, oltre a specificare date e orari di ritiro e restituzione. Occorre indicare l’età del guidatore, superiore o inferiore ai 30 anni, e la disponibilità di codici sconto. Terminata questa fase preliminare, si entra nel vivo della ricerca delle auto disponibili, con la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa facoltativa. La procedura prosegue con l’inserimento dei dati personali e di fatturazione necessari, comprendendo quelli della carta di credito e della patente di guida. Prima della conferma della prenotazione, è richiesta l’accettazione dei termini e delle condizioni del servizio.

CARNGO, DOVE CONSULTARE LE RECENSIONI SUL NOLEGGIO AUTO TRAMITE APP

Carngo è un aggregatore di servizi di noleggio auto che collabora con 1.600 compagnie. Questa piattaforma per il noleggio auto tramite app è disponibile sia per iPhone e iPad e sia per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android. Dopo l’installazione occorre inserire una serie di informazioni. Si va dalle date e dagli orari di ritiro e riconsegna fino alla fascia d’età del conducente. Nella pagina dei risultati di ricerca viene mostrato un elenco di vetture disponibili per il noleggio da ordinare in base ai criteri considerati più importanti. Come quello del prezzo. Per ogni auto è disponibile una scheda con le informazioni sul fornitore e le recensioni degli utenti sull’agenzia di autonoleggio. L’opzione Informazioni importanti permette di consultare le condizioni del noleggio, i dettagli sulle franchigie, il deposito cauzionale richiesto e altri dati utili. Compresa anche la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa supplementare. Al termine della fase di configurazione, la prenotazione dell’auto si completa scegliendo l’opzione Paga.

NOLEGGIO AUTO TRAMITE APP, COME FUNZIONA RENTALCARS

Nel comparto del noleggio auto tramite app Rentalcars offre agli utenti l’opportunità di prenotare in oltre 49.000 località in tutto il mondo, affiancata dalla cancellazione gratuita per la maggior parte delle prenotazioni. Una volta installata l’app su dispositivi Android o iOS, gli utenti sono chiamati ad accettare l’informativa sulla privacy e a selezionare l’Italia dal menu a tendina. A quel punto possono avviare la ricerca inserendo il luogo di ritiro e scegliendo tra le proposte disponibili o selezionando l’opzione Nelle vicinanze. Specificando poi le date e gli orari di ritiro e riconsegna, l’età del conducente e il motivo del noleggio, l’app presenta una lista di auto disponibili per le date indicate. E sempre sulla base della compagnia di autonoleggio e del prezzo proposto. La selezione di un veicolo dalla lista permette agli utenti di approfondire le specifiche e le condizioni di noleggio.

VIRTUO, NOLEGGIO AUTO TRAMITE APP CON CONSEGNA A DOMICILIO

Virtuo è un’app per il noleggio auto con cui gestire l’intero processo via mobile. Dopo aver effettuato la prenotazione, gli utenti possono recarsi in una stazione per il ritiro dell’auto o optare per la consegna a domicilio tramite il servizio Virtuo Delivered. Grazie all’intelligenza artificiale, l’app riconosce eventuali danni all’auto attraverso l’esame delle fotografie fornite dagli utenti. Virtuo mette a disposizione vetture accessoriate e organizzate in categorie con tariffe da 39 euro. Naturalmente i costi possono variare sulla base del periodo di prenotazione. All’interno della schermata sulle auto disponibili, gli utenti possono integrare ulteriori opzioni. Ad esempio, per le vetture elettriche, il Pacchetto Elettricità ovvero la ricarica illimitata presso i Tesla Supercharger, a un costo di 0,08 euro al chilometro.