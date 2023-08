Auto elettriche: solo 4% a luglio, confronto Italia – Europa impietoso

Le immatricolazioni di auto elettriche in Italia nei primi sette mesi del 2023 sono aumentate del +29,63% rispetto all’anno prima, ma a livello generale il nostro Paese resta lontanissimo dai principali competitor europei. A luglio, infatti, la quota mercato delle BEV è rimasta ben sotto il 4% (precisamente 3,42%), in calo rispetto al 4,4% di giugno e soprattutto distante anni luce dall’eccellente 15,1% registrato, sempre a giugno, dai Paesi europei più avanzati, superiore perfino alla quota mercato delle auto diesel (13,4%).

AUTO ELETTRICHE IN ITALIA: NUMERI IN ASCESA NEL 2023

Secondo i dati di Motus-E, nel mese di luglio 2023 le immatricolazioni delle auto 100% elettriche in Italia sono state 4.094 contro le 3.598 dello stesso mese del 2022, con un incremento di 496 veicoli (+13,79%). In leggero aumento la quota di mercato, pari al 3,42% a luglio 2023, rispetto al 3,27% registrato a luglio 2022.

Complessivamente, nel periodo gennaio-luglio le immatricolazioni di auto elettriche sono state 36.778, con una quota mercato del 3,82%, contro le 28.372 del 2022 (3,56%). Il parco circolante BEV in Italia ha così raggiunto le 203.873 unità.

La top 5 delle auto elettriche più vendute in Italia nei primi 7 mesi di quest’anno vede in testa la Tesla Model Y con 5.227 unità, seguita dalla Tesla Model 3 con 3.309 unità, quindi dalla Fiat 500e con 3.099 esemplari, Smart Fortwo con 2.755 e MG4 con 1.457.

VENDITA AUTO ELETTRICHE: CONFRONTO ITALIA – EUROPA

Dunque le vendite delle auto elettriche in Italia hanno finora registrato numeri positivi nel 2023, se comparati con l’anno scorso, anche grazie agli incentivi dell’Ecobonus statale che peraltro sono ancora largamente disponibili. Il problema è che questa crescita è lentissima se paragonata a ciò che succede nei principali Paesi europei.

Infatti, con riferimento al primo semestre del 2023 (i dati di luglio non sono ancora disponibili per tutti gli Stati), la cifra di 32.684 BEV immatricolate in Italia è superiore solamente al dato spagnolo (25.679 nuove immatricolazioni), ma inferiore al confronto con tutti gli altri Paesi, anche con quelli dalla popolazione nettamente più bassa come Belgio e Paesi Bassi. Ecco i numeri impietosi:

Germania : 220.401 auto elettriche nuove immatricolate da gennaio a giugno 2023;

: 220.401 auto elettriche nuove immatricolate da gennaio a giugno 2023; Regno Unito : 152.965

: 152.965 Francia : 138.079

: 138.079 Paesi Bassi : 58.311

: 58.311 Belgio : 43.583

: 43.583 Italia : 32.684

: 32.684 Spagna: 25.679.

Da notare che la Spagna ha immatricolato meno BEV dell’Italia ma la quota mercato risulta superiore: 5,03% vs. 3,87%. La quota maggiore è dei Paesi Bassi con un pazzesco 28,9%: significa che dalle parti di Amsterdam poco meno di 1 auto nuova su 3 è elettrica.

AUTO ELETTRICHE: IN EUROPA LE BEV HANNO GIÀ SUPERATO LE DIESEL, IN ITALIA SONO DISTANTISSIME

Prendendo in considerazione gli ultimi dati disponibili a livello continentale, relativi al mese di giugno, la Francia ha fatto segnare da inizio anno un progresso delle immatricolazioni full electric del +52,3% per un totale di +33.344 unità, la Germania del +64,1% e +53.022 unità, la Spagna del +84,9% e +5.886 unità e il Regno Unito del +39,4% e +31.700 unità. Noi riusciamo a malapena a sventolare un progresso del +29%, sicuramente positivo ma non abbastanza.

Il dato più emblematico è però quello relativo alle quote di mercato auto elettriche in tutti questi Paesi, specialmente in considerazione del fatto che giugno ha visto in Europa lo storico sorpasso dell’elettrico ai danni del diesel: 15,1% di share delle BEV contro 13,4% del gasolio, mentre in Italia nello stesso mese l’elettrico si attestava al 4,4% di quota e il diesel al 18,7% (vedi tabella). Da questo punto di vista, il confronto tra noi e gli altri nemmeno si pone.

Nello specifico, a giugno 2023 in Francia la quota di mercato delle full electric è stata del 17,5% e il diesel al 9,2%, in Germania siamo rispettivamente al 18,9% e al 16,7%, in Spagna al 5,8% e al 12,8% e nel Regno Unito al 17,9% e al 3,5%.