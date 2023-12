Noleggio a lungo termine auto: come funziona per le auto di lusso?

Il noleggio a lungo termine auto piace sempre di più se è vero che in Italia, nel primo semestre 2023, i contratti sono aumentati del 21,3% e più di 1 vettura su 10 è richiesta dai privati, altro dato in crescita del 5,7% sull’anno prima (dati Unrae). I costi di acquisto e gestione dell’auto di proprietà, segnalati in costante aumento, stanno quindi spingendo molti automobilisti a sottoscrivere contratti NLT, ma come funziona per le auto di lusso? Esiste un mercato del noleggio lungo termine anche per le vetture di fascia alta e altissima? Sì esiste ed è pure in espansione.

COSA SONO LE AUTO DI LUSSO

Prima però specifichiamo cosa si intende per auto di lusso. In questa definizione rientrano i modelli che offrono un alto livello di comfort, prestazioni ed eleganza. Sono generalmente caratterizzate da un design esclusivo, materiali di alta qualità, tecnologia all’avanguardia e, naturalmente, da un prezzo elevato. Esempi di auto di lusso sono la Bmw Serie 7, l’Audi Q8 e la Porsche Macan. In genere sono appannaggio di persone facoltose oppure vengono utilizzate come vetture aziendali e di rappresentanza, o per il trasporto di Vip. Non sono ovviamente alla portata di chiunque, ma proprio il noleggio lungo termine dà a molti l’opportunità di guidare un veicolo di alta gamma a un costo frazionato, evitando gli elevati costi d’acquisto e di gestione.



COME FUNZIONA IL NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI UN’AUTO DI LUSSO

Dal punto di vista procedurale, il noleggio lungo termine di un’auto di lusso funziona esattamente come gli altri. Il cliente stipula il contratto con la società di noleggio e quest’ultima gli concede l’uso di un’auto per un periodo di tempo predefinito, in genere da 12 a 60 mesi, a fronte del pagamento di un canone mensile fisso che comprende i costi di gestione dell’auto, come l’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contratto di noleggio a lungo termine auto prevede in genere il versamento di un anticipo (ma a volte sono disponibili soluzioni ad anticipo zero).

Nel caso delle auto di lusso occorre considerare costi molto più alti della media in relazione al canone mensile e all’eventuale anticipo da versare. Inoltre, la quasi totalità delle cosiddette auto di lusso sono soggette al pagamento del superbollo, che è sempre a carico del cliente. Anche quest’aspetto va valutato con estrema attenzione prima di noleggiare un modello luxury.





VANTAGGI DI UN’AUTO DI LUSSO A NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i principali vantaggi di noleggiare un’auto di lusso a lungo termine.

Godersi per un ampio periodo di tempo una vettura di alta gamma anche senza disporre della cifra necessaria per acquistarla.

Costo diluito nel tempo e senza obbligo di riscatto.

Possibilità di cambiare vettura frequentemente (all’incirca ogni 3/5 anni), senza penali o quant’altro, guidando sempre l’ultimo modello.

Nessun rischio di svalutazione del veicolo.

Assicurazione, manutenzione e riparazioni incluse nel canone.

Personalizzazione della vettura in base alle proprie richieste, con l’aggiunta degli optional desiderati per renderla “unica”.

CHI PUÒ NOLEGGIARE A LUNGO TERMINE UN’AUTO DI LUSSO?

Per noleggiare un’auto di lusso a lungo termine occorre dimostrare la propria capacità di onorare il costo mensile presentando la classica documentazione reddituale (busta paga per i lavoratori dipendenti, modello Redditi per gli autonomi).

Tuttavia se l’auto supera una certa potenza (e di solito le auto di lusso sono molto potenti) le società di noleggio potrebbero escludere i neopatentati, a prescindere dalla capacità reddituale, visto che per legge nel primo anno dal rilascio della patente non possono guidare autovetture con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t (65 kW/t se sono auto elettriche o plug-in) e potenza massima superiore a 70 kW, a meno che risultino accompagnati da una persona di età non superiore a 65 anni e munita di patente conseguita da almeno 10 anni seduta a fianco del conducente. Tante società adottano giustamente una politica rigida sull’età per evitare di affidare auto molto potenti a guidatori non sufficientemente esperti.



QUANTO COSTA IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN’AUTO DI LUSSO?

Non è facile stabilire con certezza il costo del noleggio a lungo termine di un’auto di lusso perché dipende da diversi fattori, tra cui il modello di auto, la durata del noleggio, il chilometraggio previsto e l’eventuale versamento di un anticipo. In generale, il costo del noleggio lungo termine è più conveniente rispetto al noleggio giornaliero, ma può essere comunque elevato, specie se l’auto noleggiata ha un valore commerciale molto alto.

In genere i prezzi per una luxury car variano da 600 a 1.500 euro mensili Iva inclusa, ma si possono trovare tariffe perfino più alte in caso di vetture particolarmente lussuose. Allo stesso tempo è possibile risparmiare qualcosa rispetto ai prezzi medi optando per il noleggio dell’usato.