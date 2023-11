Noleggio a lungo termine Privati: in quali regioni è più diffuso?

Il noleggio a lungo termine è in costante crescita, trainando le immatricolazioni delle vetture nuove nonostante le crisi che si sono susseguite negli ultimi anni. Solo nel primo semestre 2023, i contratti di noleggio a lungo termine sono aumentati del 21% con oltre 1 auto su 10 richiesta da privati. Ciò vuol dire che le officine indipendenti devono essere pronte ad accogliere anche un nuovo tipo di clientela con esigenze diverse da quella business e a stringere accordi con le flotte per evitare di perdere una quota di clienti sempre più importante. Ecco in quali regioni il trend del noleggio a lungo termine privati è più forte e quali sono le preferenze dei clienti privati secondo un’elaborazione dell’Osservatorio utilizzatori NLT che UNRAE ha condiviso con SicurAUTO.it

SEMPRE PIÙ PRIVATI SCELGONO IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio a lungo termine offre numerosi vantaggi, non solo per le aziende, ma anche per i clienti privati per i seguenti motivi:

Accesso a modelli nuovi : le società di noleggio a lungo termine di solito offrono auto nuove o comunque molto recenti.

: le società di noleggio a lungo termine di solito offrono auto nuove o comunque molto recenti. Facilità di cambio auto : alla fine del contratto di noleggio si può scegliere di iniziare un nuovo contratto con una nuova auto. Questo permette di cambiare auto dopo pochi anni senza dover passare attraverso il processo di vendita.

: alla fine del contratto di noleggio si può scegliere di iniziare un nuovo contratto con una nuova auto. Questo permette di cambiare auto dopo pochi anni senza dover passare attraverso il processo di vendita. Nessuna svalutazione : quando si acquista un’auto, si deve pensare alla sua rivendita in futuro. Questo può essere stressante, perché il valore di un’auto può diminuire rapidamente, per questo il costo del noleggio dipende in parte anche dal futuro valore residuo del mezzo che le società di noleggio monetizzano con il remarketing, che con le auto elettriche si baserà sempre più sul valore di SOH.

: quando si acquista un’auto, si deve pensare alla sua rivendita in futuro. Questo può essere stressante, perché il valore di un’auto può diminuire rapidamente, per questo il costo del noleggio dipende in parte anche dal futuro valore residuo del mezzo che le società di noleggio monetizzano con il remarketing, che con le auto elettriche si baserà sempre più sul valore di SOH. Manutenzione inclusa : la maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine include la manutenzione ordinaria dell’auto e il cambio pneumatici.

: la maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine include la manutenzione ordinaria dell’auto e il cambio pneumatici. Costi prevedibili: il canone di noleggio include di solito tutti i costi associati all’auto, come assicurazione, manutenzione e tasse. Quindi, non ci sono costi di gestione inaspettati.

I costi di acquisto e gestione dell’auto privata in aumento hanno spinto sempre più i privati a sottoscrivere contratti di noleggio a lungo termine, in alcune regioni più delle altre. È quando emerge da un’indagine dell’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri sul noleggio a lungo termine nei primi 6 mesi del 2023.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PRIVATI VS AZIENDE NEL 2023

Nel periodo da gennaio a giugno 2023, il mercato del noleggio a lungo termine per autovetture e SUV ha registrato un totale di 363.542 contratti, segnando un significativo aumento del +21,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’analisi dei dati rivela una chiara predominanza dei contratti stipulati con le società, che rappresentano l’86,7% del totale con 315.051 contratti. Al contrario, i contratti a privati ​​rappresentano una quota minoritaria, ma comunque significativa del mercato, con 48.491 contratti, equivalenti al 13,3% del totale (in crescita di oltre 2.600 rispetto allo stesso periodo del 2022, +5,7%). Secondo il rapporto, i privati sottoscrivono anche contratti della durata maggiore, 26 mesi rispetto alla media di 23 mesi.

QUALI ALIMENTAZIONI SCELGONO I PRIVATI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE?

Dal rapporto UNRAE emerge che nel primo semestre 2023, le auto NLT preferite dai privati sono prevalentemente diesel (35,4% e -0,8% vs H1 2022), benzina (25,5% e +2,6% vs H1 2022) e HEV (24,3% e +2,7% vs H1 2022). Andando alle quote di auto ricaricabili, si scopre che i clienti privati scelgono le Plug-in nel 7,1% dei contratti (-3% vs H1 2022) e le full electric nel 3,2% (-1,1% vs H1 2022).

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PRIVATI PER REGIONE E PROVINCIA

Andando alle regioni con il più alto numero di clienti troviamo in testa Lombardia, Lazio e Campania dove sono stati registrati più contratti NLT a privati. In Lombardia la quota NLT privati è aumentata del +2,2% rispetto all’anno precedente, a 24,3%. Nel Lazio invece la quota NLT privati è rimasta invariata al 17%. La Campania è al terzo posto per i contratti di noleggio a lungo termine con il 9,4% in diminuzione del 1,4%. Per i dettagli relativi a tutte le regioni vi rimandiamo alla mappa qui sotto.

