Multa con auto a noleggio, attenti ai costi di notifica poco chiari

Ricevere una multa con auto a noleggio è un’esperienza comune, ma spesso le conseguenze economiche vanno oltre la semplice contravvenzione. È fondamentale considerare anche i costi delle penali in caso di multa, un aspetto spesso trascurato ma che può riservare spiacevoli sorprese. Alcuni operatori addebitano costi aggiuntivi giustificati con la “gestione e notifica delle sanzioni amministrative”. Ma quanto si paga davvero? E soprattutto, è possibile sapere in anticipo l’importo di queste penali? Scoprirlo non è sempre semplice, e i costi possono variare notevolmente tra un operatore e l’altro

IL MECCANISMO DELLE MULTE CON AUTO A NOLEGGIO

Quando un’auto a noleggio viene sanzionata per una violazione del Codice della Strada, la multa è inizialmente inviata al proprietario del veicolo ossia la società di noleggio. Quest’ultima, secondo quanto previsto dalla legge, ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente alle autorità competenti, così che la sanzione possa essere intestata al reale responsabile. Questo passaggio comporta una serie di attività amministrative che vengono addebitate al cliente. Molte società di noleggio giustificano l’addebito di queste spese come necessario per coprire i costi di gestione, ma la trasparenza è alcune volte discutibile. I contratti di noleggio prevedono clausole specifiche che devono risultare chiaramente esplicitate al cliente.

COSTI DI NOTIFICA DELLE MULTE CON AUTO A NOLEGGIO, QUANTO SI PAGA

Gli importi richiesti per la gestione delle multe con un’auto a noleggio variano da un operatore all’altro. Questi addebiti sono solitamente definiti come spese amministrative e addebitati direttamente sulla carta di credito fornita al momento della stipula del contratto. La questione più controversa riguarda la mancanza di uniformità nei costi applicati e la difficoltà per i clienti di prevedere queste spese. Molte società di noleggio non forniscono dettagli sufficienti e lasciano spazio a incomprensioni e lamentele da parte dei consumatori.

COME PAGARE 2 VOLTE LA MULTA AUTO A NOLEGGIO

Noleggiare un’auto per un periodo breve o anche per qualche ora è la soluzione più comoda per chi parte in vacanza, si sposta per lavoro o usa semplicemente l’auto in car sharing come alternativa ai mezzi di trasporto pubblici. Spesso e volentieri la fretta gioca brutti scherzi quando si ritira l’auto e quando si riconsegna. Tra le insidie più o meno care però c’è la gestione delle multe che ha un costo molto diverso tra i vari gestori. E dipende anche dal fatto che la notifica della multa sia affidata a un operatore esterno all’azienda o sia fatto internamente. In generale funziona così: quando l’utente di un’auto a noleggio commette un’infrazione per la quale non è prevista o non è possibile la contestazione immediata da un agente di polizia, l’operatore di noleggio riceve la multa dall’ente che ha emesso il verbale. Quindi si passa a identificare chi guidava l’auto notificandogli la multa direttamente o per mezzo dell’ente che ha emesso il verbale.

Al costo della multa, che dipende dall’infrazione commessa, viene aggiunto il costo per la gestione e notifica. Ma poi ogni operatore procede in autonomia. Ecco perché abbiamo fatto chiarezzaper sapere quanto costa all’utente la notifica di una multa presa con un’auto a noleggio e cosa aspettarsi con Car2Go, Enjoy, Hertz, Avis e Europcar. Esiste un costo fisso per le spese di gestione delle multe? Se si quanto?

Car2Go: sì, il costo è di 20 euro Iva inclusa per la gestione di ogni multa;

Enjoy: il prezzo delle penali è sul sito;

Hertz: 30,5 euro (Iva inclusa) e se il cliente dovesse ricevere più di una multa da parte della stessa autorità nello stesso giorno, applichiamo il costo una volta sola;

Avis: l’importo del costo per la gestione delle sanzioni amministrative si trova sui termini e condizioni del contratto e ammonta a 35 euro + Iva;

Europcar: sì ed è una penale contrattuale come chiaramente indicato sui termini e condizioni di noleggio, 45 euro esente Iva.

IL NOLEGGIATORE DEVE INVIARE UNA COPIA DEL VERBALE DELLA MULTA?

Per gli automobilisti, la migliore arma contro gli addebiti poco chiari è la consapevolezza contrattuale. Leggere attentamente tutte le clausole relative alle spese amministrative aiuta a evitare incomprensioni. Alcune associazioni dei consumatori stanno sollecitando interventi normativi per garantire maggiore trasparenza e uniformità nei costi di gestione delle multe. Rispetto all’invio di una copia del verbale della multa, il quadro è il seguente: