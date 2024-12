Auto a noleggio online: attenti agli addebiti poco trasparenti

Scegliere un’auto a noleggio online a breve termine è oggi più facile grazie alla comodità e alla velocità delle piattaforme digitali. Dietro questa semplicità apparente possono però celarsi insidie legate a costi poco trasparenti e addebiti inattesi. Da qui l’importanza di conoscere e fare attenzione alle principali criticità ovvero all’indispensabilità di adottare le giuste precauzioni.

I COSTI NASCOSTI E LE TRAPPOLE DELL’AUTO A NOLEGGIO ONLINE

Uno dei problemi più frequenti di un’auto a noleggio online a breve termine riguarda le offerte apparentemente vantaggiose che nascondono costi aggiuntivi non sempre evidenti durante la prenotazione. Ad esempio, alcune piattaforme presentano tariffe estremamente basse che attirano l’attenzione dei clienti, ma che poi si rivelano incomplete. Spese per assicurazioni obbligatorie, costi per il rifornimento del carburante e supplementi per la restituzione in località diverse da quella del ritiro sono solo alcune delle voci che possono far lievitare il prezzo finale.

IL CONTRATTO DI AUTO A NOLEGGIO ONLINE DA LEGGERE ATTENTAMENTE PER EVITARE SORPREDE

Prima di confermare una prenotazione di un’auto a noleggio online è indispensabile esaminare con attenzione il contratto. Alcune compagnie prevedono condizioni particolari che possono generare addebiti imprevisti. Ad esempio, le polizze assicurative possono prevedere franchigie molto elevate. Tradotto in termini pratici significa che eventuali danni minori saranno comunque a carico del cliente. Un altro aspetto importante riguarda i metodi di pagamento. La maggior parte delle compagnie richiede una carta di credito a nome del guidatore con un plafond sufficiente a coprire il deposito cauzionale. In caso di mancanza di fondi o di carta non idonea, il cliente potrebbe vedersi rifiutare il noleggio, senza possibilità di rimborso. Le politiche sul carburante sono un’altra fonte di incomprensioni. Alcune aziende applicano la politica pieno-pieno che prevede la restituzione dell’auto con il serbatoio pieno. Altre adottano il metodo pieno-vuoto che può comportare addebiti elevati per il carburante non utilizzato.

RITIRO E RESTITUZIONE DELL’AUTO A NOLEGGIO ONLINE A BREVE TERMINE

Uno dei momenti più delicati è il ritiro dell’auto a noleggio online a breve termine. È importante ispezionare attentamente l’auto e documentare con foto o video eventuali graffi, ammaccature o danni preesistenti. Queste prove possono rivelarsi decisive in caso di contestazioni al momento della riconsegna. La restituzione deve essere va preferibilmente effettuata durante gli orari di apertura dell’agenzia, in modo da poter ricevere una conferma scritta dello stato dell’auto. Se non fosse possibile, scattare foto dettagliate al momento della consegna è una precauzione indispensabile. Molti clienti lamentano addebiti per danni inesistenti, spesso rilevati dopo la riconsegna.

COME PREVENIRE GLI ADDEBITI POCO TRASPARENTI

Per ridurre al minimo i rischi è consigliabile affidarsi a compagnie di noleggio affidabili e ben recensite, evitando offerte che sembrano troppo convenienti rispetto alla media di mercato. Prima di completare una prenotazione, leggere con attenzione i termini e le condizioni. In particolare le clausole relative a polizze assicurative, franchigie e politiche sul carburante. Un altro suggerimento utile è attivare notifiche di transazione sulla propria carta di credito per monitorare in tempo reale eventuali addebiti e agire subito in caso di anomalie.

I CASI SOTTO I RIFLETTORI

Cinque tra le principali compagnie di autonoleggio si sono impegnate a rivedere le proprie procedure verso i consumatori. Decisiva l’azione comune congiunta portata avanti dalla Commissione europea e dalle Autorità nazionali competenti in materia di tutela del consumatore. I cittadini beneficeranno di condizioni contrattuali più chiare:

sulle coperture assicurative offerte;

sulle fuel policies;

sulle procedure più corrette per l’accertamento di danni ai veicoli;

sui prezzi.

L’azione comune ha avuto origine dai reclami sulle compagnie di autonoleggio pervenuti ai centri europei dei consumatori. L’associazione di categoria europea Leaseurope, che ha collaborato a portare avanti l’azione dal lato delle compagnie, ha anche concordato di sviluppare le proprie linee guida pratiche per il settore del noleggio auto.

Alcuni dei miglioramenti promessi sono una maggiore trasparenza in fase di prenotazione online, una informazione più completa sulle spese obbligatorie e i costi di servizi facoltativi. Servono poi informazioni più chiare circa le principali condizioni contrattuali, tra cui l’ammontare del deposito cauzionale bloccato sulla carta di credito del consumatore. Richiesta quindi una migliore informazione, in fase di prenotazione, sulle coperture assicurative opzionali e prodotti in genere, inclusi prezzi, esclusioni e limiti di copertura. E poi, dati certi in materia di fuel policy: la restituzione dell’auto senza il serbatoio pieno, con relative penali. Infine, processi di ispezione più corretti alla riconsegna dei veicoli, per far sì che solo i danni veri siano a carico del cliente.