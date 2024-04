Come vedere i miei veicoli?

Può sembrare una domanda dalla risposta scontata ma in realtà ci sono varie ragioni per vedere i miei veicoli. Quelli cioè intestati a se stessi. La procedura può ad esempio rivelarsi necessaria nel caso di presentazione di una dichiarazione delle proprietà. Oppure per accertarsi di non essere intestatari di un veicolo senza averne conoscenza. Si tratta di un fenomeno che coinvolge veicoli intestati a prestanome o, in casi estremi, a persone decedute o inconsapevoli. In Italia, questo tipo di truffa ha assunto dimensioni tali da richiedere una regolamentazione specifica. Il Codice della strada, tramite l’articolo 94-bis, modificato dalla legge 120 del 2010, stabilisce il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli. In quel caso il mezzo viene automaticamente cancellato dall’Archivio nazionale veicoli e dal Pubblico registro automobilistico su iniziativa delle autorità di polizia stradale.

VEDERE I MIEI VEICOLI, QUAL È LA PROCEDURA

In qualità di persona fisica o di persona giuridica posso effettuare una visura per vedere i miei veicoli. Quelli registrati a mio nome, a una eventuale società per la quale sono un rappresentante legale o come erede dell’intestatario. Questa procedura consente di ottenere un elenco dei veicoli attualmente e storicamente intestati. Può essere eseguita rivolgendosi all’ufficio del Pra nella propria provincia di residenza. In questo modo è possibile verificare il numero e la tipologia di veicoli posseduti da una persona, così come determinare l’attuale proprietario di un veicolo semplicemente inserendo il numero di targa. Non solo, ma questa operazione permette di verificare le intestazioni passate, offrendo una panoramica completa sulla storia delle proprietà dei veicoli.

VISURA NOMINATIVA ATTUALE E STORICA: QUALI DIFFERENZE

La visura nominativa per vedere i miei veicoli permette di accedere a informazioni dettagliate sui veicoli registrati nell’Archivio automatizzato del Pubblico registro automobilistico, utilizzando il codice fiscale dell’intestatario. Questo tipo di ricerca rivela le vetture che sono stati registrate dal 1993, anno dell’avvio dell’automazione dell’archivio. In pratica sono escluse quelle per cui non era necessaria una registrazione ufficiale al Pra. La visura nominativa attuale fornisce un elenco aggiornato dei veicoli attualmente registrati al nome della persona fisica, dell’erede o della persona giuridica rappresentata, inclusi i dettagli sui veicoli in leasing, mostrando le informazioni relative sia al locatore sia al locatario. Questa visura include anche i veicoli radiati o con perdita di possesso.

La visura nominativa storica offre un resoconto dei veicoli registrati al Pra a nome del richiedente o dell’entità che rappresenta nel tempo, ma che non sono più di loro proprietà, per esempio a causa di vendita o perdita di possesso. I veicoli attualmente registrati non compaiono in questa visura.

QUALI SONO I COSTI PER VEDERE I MIEI VEICOLI CON UNA VISURA

Il servizio di visura nominativa per vedere i miei veicoli registrati al Pra non è un’operazione gratuita. Nel caso in cui si abbia diritto a esenzioni bisogna indicare i riferimenti legislativi che ne attestano la validità. Per le richieste che comprendono più operazioni, è richiesto un pagamento separato per ciascuna di esse. Nel caso di una visura nominativa attuale, la spesa è di 6 euro per ogni nominativo e altri 6 euro per ogni veicolo identificato tramite targa. La procedura prevede l’invio di un modulo di richiesta via Pec all’ufficio del Pra, corredato da firma digitale e documentazione necessaria, accompagnato da un pagamento iniziale di 6 euro tramite PagoPA.

Se non risultano veicoli intestati, l’ufficio Pra invia una ricevuta di 6 euro e l’esito negativo della ricerca. In caso di risultati positivi, l’ufficio comunica la cifra aggiuntiva da pagare, calcolata in base al numero di veicoli individuati. Il pagamento supplementare deve essere effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione. Se il richiedente decide di non procedere con la visura o non invia la ricevuta del pagamento aggiuntivo nel termine stabilito, il versamento iniziale non viene rimborsato. Per una nuova visura bisogna ripetere l’intero processo di pagamento e richiesta. La visura nominativa storica ha un costo di 25,63 euro per nominativo. La ricevuta di pagamento deve essere inviata congiuntamente alla richiesta e alla documentazione necessaria.

LA RICERCA DEI DATI DEL VEICOLI PER NUMERO DI TARGA

I cittadini possono accedere alle informazioni relative alla proprietà di un veicolo effettuando una visura al Pra. Servono un documento di identità e il codice fiscale, oltre al numero di targa del veicolo. Questa procedura rivela non solo il proprietario attuale ma anche specifiche tecniche del veicolo e l’esistenza di eventuali oneri o procedimenti legali, come fermi amministrativi, ipoteche, sequestri o pignoramenti. La visura basata sul numero di targa può essere inoltrata anche online tramite il sito dell’Automobile club d’Italia, facilitando l’accesso alle informazioni. L’estratto cronologico fornisce un resoconto dettagliato della storia del veicolo, inclusi tutti i cambiamenti di proprietà e le varie annotazioni registrate fino alla data della richiesta. Per documenti più specifici è possibile richiedere copie di atti o documenti archiviati al Pra negli ultimi 10 anni.