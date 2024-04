Come inserire auto su AutoScout?

Per inserire la propria auto su AutoScout24 e attrarre l’attenzione di potenziali acquirenti occorre in prima battuta accedendo al sito web del servizio. Quindi Registrarsi per creare un account gratuito e pubblicare l’inserzione. In breve tempo, l’annuncio sarà visibile agli utenti attivi sulla piattaforma. AutoScout24 offre la flessibilità di negoziare la vendita in vari modi, tra cui contatti telefonici, trattative online o incontri di persona. Il tutto senza dimenticare che L’accessibilità di AutoScout24 si estende oltre il sito web e passa anche dall’app dedicata per smartphone e tablet per gestire le inserzioni in mobilità.

INSERIRE AUTO SU AUTOSCOUT, LA PROCEDURA

Per mettere un annuncio su AutoScout24 bisogna in prima battuta scegliere l’opzione “Inserimento auto” nel pannello di controllo principale del sito. Quindi compilare un modulo dedicato con i dati del veicolo. Dopodiché specificare il mese e l’anno di prima immatricolazione nel caso di un veicolo usato, oppure il mese e l’anno di produzione se l’auto è nuova, utilizzando i campi dedicati sotto la voce “Immatricolazione”.

Arrivati a questo punto selezionare l’auto dal menu “Modello” e indicare il tipo di alimentazione nel menu “Tipo di carburante”, scegliendo tra benzina, diesel, Gpl, metano, ibrido elettrico/benzina o completamente elettrico. I dati successivi da inserire sono la potenza del veicolo in kW (CV) nel menu “Potenza”, la versione dell’auto dall’elenco disponibile e il colore della vettura. Completate queste sezioni, l’inserzionista visualizza il riepilogo dei dati inseriti con la possibilità rivedere le informazioni prima di procedere alla fase finale della creazione dell’annuncio.

COSA FARE SE NON SI TROVA IL PROPRIO MODELLO NELL’ELENCO DI AUTOSCOUT

Se la propria auto non appare nell’elenco di AutoScout24, selezionare l’opzione “Passa all’inserimento manuale dell’annuncio” in fondo alla pagina. Procedere quindi a compilare il modulo con le specifiche del veicolo:

marca;

modello;

categoria del veicolo;

data di prima immatricolazione;

chilometraggio.

Una volta scelto il tipo di veicolo da pubblicare su AutoScout24 e aver cliccato su “Completa l’annuncio”, inserire tutte le informazioni essenziali dell’auto. I campi marcati con un asterisco sono obbligatori, ma è consigliabile fornire il maggior numero di dettagli per arricchire l’annuncio. L’interfaccia di inserimento offre una panoramica dell’annuncio e un indicatore visivo (verde, giallo, rosso) che mostra il livello di completezza. Nella sezione “Dati del veicolo”, aggiungere il VIN (Numero di telaio) e il numero dell’offerta. Nel campo “Versione” specificare l’allestimento del veicolo. Nella parte “Caratteristiche” del modulo, oltre a inserire informazioni predefinite come Carrozzeria, Posti e Porte, specificare il “Colore esterno” selezionandolo dall’elenco disponibile e, se necessario, aggiungere il “Colore Specifico”, indicando il nome fornito dal produttore. Possibile indicare se il veicolo ha una “Vernice metallizzata” e selezionare il tipo di “Allestimento interno” tra le opzioni disponibili.

VENDERE AUTO SU AUTOSCOUT, L’IMPORTANZA DI FOTO E VIDEO

Le foto per vendere un’auto su AutoScout24 sono decisive nell’efficacia dell’inserzione. La prima immagine visualizzata di un veicolo cattura spesso l’attenzione dei potenziali acquirenti e di conseguenze è fondamentale curare la presentazione dell’annuncio con immagini di alta qualità. Meglio allora organizzare un’area, sia interna sia esterna, per le riprese, utilizzando una fotocamera o uno smartphone dotato di un sensore di qualità. Le immagini dovrebbero prive di elementi di distrazione, come persone, animali o date.

Nella sezione “Foto e Video” del modulo di inserimento su AutoScout24, cliccare su “Seleziona le foto” per aggiungere le immagini all’annuncio, utilizzando il doppio clic o il pulsante “Apri”. Ogni annuncio può contenere fino a 15 immagini, e l’utente ha la libertà di ordinare le foto secondo la propria preferenza, assicurandosi che la foto di copertina sia la più rappresentativa e attraente. Non dimenticare le immagini degli interni del veicolo, di eventuali danni menzionati nella descrizione e di documenti pertinenti. Per un impatto maggiore, l’inserzionista può arricchire l’annuncio con un video. Basta caricarlo su YouTube e inserire il link nel campo dedicato su AutoScout24, confermando con il pulsante “Carica”.

LA VARIABILE CHIAVE DEL PREZZO DELL’AUTO

La determinazione del prezzo di vendita è un aspetto cruciale nell’inserimento di un’auto su AutoScout24. Per definire un prezzo adeguato per il veicolo è disponibile il servizio di valutazione di AutoScout24 che consente di identificare il valore medio di mercato dell’auto confrontandolo con i prezzi di modelli simili presenti sul sito. Dopo averlo deciso, inserire la cifra nel campo “Prezzo finale” del modulo di inserzione, indicando la possibilità di trattativa e la deducibilità dell’Iva. Per un’ulteriore trasparenza e conformità, il suggerimento è di consultare il punto 15 dei Termini e condizioni generali di AutoScout24 così da essere certi di rispettare tutte le linee guida necessarie.