Dove posso vendere la mia auto usata?

Quante volte il pensiero di vendere la mia auto usata è passata dalla nostra testa. Magari per fare spazio nel garage oppure per finanziare l’acquisto di un nuovo veicolo: i motivi possono essere numerosi. Così come lo sono le strade da percorrere per raggiungere questo obiettivo.

IL PRIMO PASSO PER VENDERE LA MIA AUTO USATA: LA QUOTAZIONE

Prima di avviare la procedura per vendere la mia auto usata occorre una corretta valutazione del mezzo. Detto in altri termini, individuare il giusto prezzo di vendita, tenendo conto dei parametri di riferimento fra:

marca:

modello;

anno di produzione;

anno di immatricolazione del veicolo.

Il prezzo viene personalizzato in base alle caratteristiche e alle condizioni dell’auto. Il valore può variare in base al numero di proprietari precedenti, alle condizioni di conservazione e manutenzione e a eventuali problemi meccanici nascosti. I listini delle riviste specializzate e dei rivenditori commerciali (Eurotax, ad esempio) forniscono solo valutazioni standard, basate sull’anno di produzione e considerando un veicolo generico in buone condizioni. Non considerano le specifiche condizioni dell’auto, come:

il chilometraggio;

gli accessori;

gli eventuali incidenti;

la necessità di eventuali riparazioni.

Per ottenere una valutazione accurata e massimizzare il valore dell’auto usata, è possibile rivolgersi a professionisti del settore o utilizzare servizi online specializzati che considerano tutti gli aspetti rilevanti per una corretta quotazione.

COME VENDERE LA MIA AUTO USATA CON IL REMARKETING

Il remarketing per vendere la mia auto usata tramite asta segue un percorso operativo ben codificato. Il venditore contatta i responsabili dei portali web specializzati per definire la strategia di commercializzazione. Quindi i valutatori raccolgono le informazioni sul veicolo usata da vendere e compilano una relazione con tanto di descrizione di eventuali danni. Completate le fasi preliminari del remarketing delle auto usate, si passa alla fase effettiva dell’asta. Ogni veicolo messo all’asta è dotato di un profilo dettagliato, solitamente corredato da fotografie, una descrizione completa del veicolo, un riepilogo della sua storia e naturalmente le specifiche tecniche. I potenziali acquirenti registrati sul sito possono così presentare le loro offerte. Al termine dell’asta delle auto usate, il venditore riceve i dettagli della proposta più alta. Si passa quindi alla vendita effettiva dell’auto. Ogni piattaforma stabilisce le scadenze per il pagamento dei veicoli aggiudicati all’asta, generalmente entro 24-48 ore dalla conferma. Infine occorre gestire le fasi del ritiro e del trasporto dell’auto usata venduta.

VENDERE LA MIA AUTO USATA A UN PRIVATO

La vendita in autonomia dell’auto usata a un privato offre una serie di benefici, soprattutto economici, che bilanciano le complicazioni che portano con sé. Pensiamo alla necessità di scattare fotografie di alta qualità per gli annunci online e sui mezzi di comunicazione specializzati. Ma anche alla gestione della comunicazione con i potenziali acquirenti con la risposta alle richieste e alla coordinazione degli incontri per le visite. L’intero processo burocratico legato alla vendita va gestito dal venditore, il che comporta un investimento di tempo e risorse. Trovare un acquirente serio e affidabile potrebbe richiedere diversi mesi, e nonostante gli sforzi, ci si espone al rischio di frodi o problemi di pagamento. Ecco perché molti automobilisti optano per la vendita attraverso un concessionario specializzato nell’usato. Sebbene comporti costi aggiuntivi, offre maggiore affidabilità e sicurezza nel processo di vendita.

QUANDO SCEGLIERE UN CONCESSIONARIO PER LA VENDITA DELL’AUTO

Affidandosi a un concessionario per vendere la mia auto usata, si possono evitare le complicazioni legate alla ricerca di acquirenti e alla gestione della documentazione necessaria. Un altro vantaggio è la protezione dalle frodi, grazie alle procedure di pagamento sicure e agli strumenti che assicurano una transazione sicura per le parti coinvolte. Ci sono alcune considerazioni economiche da tenere presente. In particolare, in caso di permuta, lo sconto offerto dal concessionario è in genere inferiore al valore di mercato dell’auto se venduta privatamente. Potrebbe quindi essere applicata una percentuale sulla vendita. Vendere un’auto usata tramite un concessionario offre anche altri benefici. I rivenditori testano e riparano i veicoli per garantirne l’affidabilità e la sicurezza meccanica.

I PORTALI ONLINE PER LA VENDITA DI AUTO USATE

Uno dei portali di riferimento per la vendita di auto usate è AutoScout24, piattaforma specializzata nella compravendita di veicoli a motore, rivolta sia a privati che ad aziende. Permette di inserire annunci gratuiti per auto, camper e moto, oltre a servizi a pagamento per veicoli commerciali. Sebbene generalista, un altro portale da segnalare è Subito. Vale la pena ricordare che anche Facebook offre un’opzione tramite il Marketplace. Qui gli utenti possono pubblicare annunci di vendita per quasi tutti i prodotti, inclusi i veicoli.