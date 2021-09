Ivass RUI: come fare la ricerca

Il registro degli intermediari assicurativi dell'Ivass, il RUI, consente di fare la ricerca dei consulenti abilitati alla professione, prevenendo eventuali truffe anche nella vendita di polizze RC auto

Per difendersi dalle purtroppo frequenti truffe assicurative nel settore RC auto e non solo, un buon metodo consiste nel consultare il registro Ivass RUI che riporta l’elenco di tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi abilitati a esercitare in Italia. Si tratta di spendere qualche minuto in più ma di guadagnarci in termini di affidabilità e sicurezza. Vediamo come fare la ricerca.

Aggiornamento del 28 settembre 2021 con miglioramento della leggibilità del testo e aggiunta di nuove informazioni utili sul registro degli intermediari assicurativi Ivass RUI.

CHE COS’È IL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI IVASS (RUI)

Il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, conosciuto con l’acronimo di RUI, è disponibile dal 2007 e contiene i dati dei soggetti che possono svolgere l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. È stato istituito dal Codice delle Assicurazioni in attuazione della direttiva 2002/92/CE e successivamente integrato e modificato da numerosi altri provvedimenti a carattere nazionale ed europeo. Il RUI, gestito dall’Ivass, fornisce dunque, a tutela dei consumatori e del mercato, un quadro completo dei soggetti che operano lecitamente nel campo dell’intermediazione assicurativa, contro ogni forma di abusivismo.

IVASS RUI: CHI SONO GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

In base al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in Italia l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa (cioè di vendita delle polizze) è riservato alle compagnie di assicurazione o di riassicurazione che svolgono direttamente tale attività, oppure agli intermediari iscritti nel RUI e suddivisi in:

– sezione A (agenti);

– sezione B (broker);

– la sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione);

– sezione D (banche, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Poste italiane SpA – divisione servizi di bancoposta);

– sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F);

– e sezione F (intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione).

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del RUI, con l’eccezione di quelli iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo RC auto.

COME FARE LA RICERCA DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SUL SITO DELL’IVASS

La consultazione del RUI è gratuita e avviene collegandosi a questo link. Per verificare che il consulente assicurativo da cui siamo stati contattati e che ci ha offerto un’ottima soluzione per la polizza RC auto sia effettivamente autorizzato a farlo, è sufficiente digitare il nome e cognome di questa persona nell’apposito campo e attendere il risultato: se risulta realmente iscritta al RUI apparirà una schermata con il numero e la sezione di iscrizione, oltre ad altre informazioni come le società per cui opera, la data di nascita e di iscrizione al registro e la qualifica di esercizio. La ricerca si può effettuare anche conoscendo il solo cognome o il numero di iscrizione al RUI (che è comunque unico per ogni intermediario), nonché ‘per società‘.

Ricordiamo che il RUI può servire anche come utile strumento per cercare una società di intermediazione o un consulente assicurativo del proprio territorio, facendo una ricerca geografica per provincia o per regione. Sul sito dell’Ivass è disponibile pure una banca dati per cercare gli intermediari assicurativi abilitati a operare nell’intera Unione Europea.