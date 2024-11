Quando si stipula una polizza assicurativa che include un dispositivo satellitare, anche nota come “scatola nera”, è importante conoscere le condizioni contrattuali applicate ai servizi di base (tracciamento e funzione black box) o premium (localizzazione GPS in caso di denuncia di furto) e sapere come fare la restituzione al termine del contratto. Nei prossimi paragrafi vediamo il caso specifico di Octo Telematics. Ecco i passaggi da seguire e a cosa si va incontro in caso di mancata restituzione.

QUANTO TEMPO HO PER RESTITUIRE IL SATELLITARE OCTO TELEMATICS?

La restituzione del dispositivo e dei materiali associati è obbligatoria al termine del contratto o alla cessazione della polizza assicurativa associata. Dalla cessazione del contratto si hanno a disposizione 60 giorni di tempo per restituire il dispositivo Octo Telematics. I termini sono gli stessi a prescindere dall’indirizzo al quale si è scelto di ricevere il dispositivo in precedenza:

all’ indirizzo indicato nella polizza;

indicato nella polizza; presso un’ agenzia di assicurazione;

di assicurazione; un installatore convenzionato Octo;

COME RESTITUIRE IL SATELLITARE OCTO TELEMATICS

A seconda del tipo di dispositivo Octo Telematics fornito dall’assicurazione, esistono due modalità principali di disinstallazione e di conseguenza cambia il primo step da fare per la restituzione:

Dispositivi satellitari che si installano in fai da te seguendo le istruzioni fornite nella confezione, si collegano facilmente alla batteria di avviamento. Se il tuo contratto prevede questa opzione, controlla le istruzioni dettagliate all’interno della confezione per procedere alla disinstallazione in autonomia dopo l’interruzione o la scadenza del contratto.

seguendo le istruzioni fornite nella confezione, si collegano facilmente alla batteria di avviamento. Se il tuo contratto prevede questa opzione, controlla le istruzioni dettagliate all’interno della confezione per procedere alla dopo l’interruzione o la scadenza del contratto. Dispositivi con installazione professionale. Per questi dispositivi, è necessario rivolgersi a un installatore convenzionato Octo, che si occuperà sia dell’installazione che della rimozione.

Per restituire il dispositivo Octo senza alcun costo da pagare, segui i passaggi qui sotto, poiché è la procedura ufficiale prevista dalla società alla data di pubblicazione dell’articolo. In caso di dubbi potrai comunque chiedere conferma all’agenzia di assicurazione di riferimento.

Restituzione Octo Telematics prima della scadenza della polizza:

Verifica se il tuo contratto prevede che tu possa disinstallare il dispositivo autonomamente. Se sì, consulta le istruzioni fornite originariamente con il dispositivo. In genere è sufficiente scollegare i due fili dalla batteria dell’auto, facendo attenzione a serrare nuovamente i morsetti della batteria .

autonomamente. Se sì, consulta le istruzioni fornite originariamente con il dispositivo. In genere è sufficiente scollegare i due fili dalla batteria dell’auto, facendo attenzione a . Contatta Octo Telematics o accedi alla tua area cliente.

Accedi alla voce Restituzione prodotto e compila i campi richiesti.

e compila i campi richiesti. Stampa la lettera di vettura e segui le istruzioni per consegnare il dispositivo imballato presso un Ufficio Postale o Punto Poste.

Restituzione Octo Telematics dopo la scadenza della polizza:

Stampa la lettera di vettura ricevuta tramite l’SMS e/o MAIL associata al contratto.

la lettera di vettura ricevuta tramite l’SMS e/o MAIL associata al contratto. Disinstalla il dispositivo completamente dall’auto.

il dispositivo completamente dall’auto. Imballa il dispositivo nella confezione originale o in un imballaggio adeguato.

Porta il dispositivo imballato presso un Ufficio Postale o Punto Poste.

Ricorda di conservare la ricevuta di consegna del pacco.

PENALE PER MANCATA O RITARDATA RESTITUZIONE OCTO TELEMATICS

In caso di ritardo, mancata restituzione, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione del dispositivo, Octo Telematics può applicare una penale. L’importo della penale varia a seconda del tipo di dispositivo. Ti consigliamo di controllare la sezione “Restituzione del Dispositivo Satellitare per Cessazione Contratto” nelle Condizioni Generali di Abbonamento, disponibili nella tua area web personale.

Se necessario, chiama il numero verde Octo Telematics 800.74.66.88 (Lun – Ven dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30; il Sab dalle 9:00 alle 12:30). Oppure puoi scrivere all’indirizzo email dedicato resodispositivo@octotelematics.com.