Toyota: il simulatore di incidenti THUMS si può scaricare gratis

Ecco dove scaricare il simulatore virtuale di incidenti che Toyota ha sviluppato per migliorare la sicurezza stradale e in tanti altri ambiti

Toyota ha reso disponibile il suo simulatore virtuale di impatti che si può scaricare gratis online. Lo strumento utilizzato per migliorare la sicurezza stradale sulle automobili, secondo i ricercatori giapponesi può essere utile anche in molte altre applicazioni non automobilistiche. Ecco di cosa si tratta e come ottenerlo.

SIMULATORE TOYOTA: COSA CAMBIA RISPETTO AI MANICHINI REALI

Si chiama Total Human Model for Safety (THUMS) il simulatore Toyota che riproduce gli effetti di impatti di forze esterne sul corpo umano in un’ampia varietà di scenari. Come molti Costruttori impegnati nel raggiungimento del traguardo di zero vittime e incidenti stradali, Toyota ha lavorato al miglioramento del simulatore THUMS dal 1997. Nei successivi 20 anni il Total Human Model for Safety è diventato il modello di simulazione del corpo umano tra i più avanzati al mondo. “Rispetto ai manichini usati nei crash test, THUMS è in grado di analizzare le lesioni correlate alla collisione in modo più dettagliato”, afferma Tjark Kreuzinger, Senior Manager TME R&D Safety Research & Technical Affairs. La differenza è nella modellazione precisa dei corpi umani tenendo conto di diversi generi, gruppi di età e dimensioni corporee come così come diverse posture”.

COME FUNZIONANO I MANICHINI VIRTUALI DEL SIMULATORE TOYOTA

THUMS è stato originariamente sviluppato come un manichino digitale per crash test, che include tutte le ossa, gli organi, i tessuti e i tendini presenti nel corpo umano. Il manichino virtuale può essere un uomo, una donna o un bambino di età diverse e può anche assumere posizioni diverse, sia da seduto sia camminando. Questo permette di simulare e analizzare lesioni causate da forze esterne in infiniti scenari possibili, anche al di fuori dell’ambito automobilistico.

SIMULATORE TOYOTA: TEST DI SICUREZZA E COMFORT OLTRE L’AUTO

Da quando Toyota ha reso disponibile gratuitamente THUMS che si può scaricare dal sito web dedicato, in poco tempo è stato utilizzato da molti utenti in tutto il mondo. I casi d’uso di THUMS includono anche studi di ergonomia in aree non automobilistiche. Ad esempio nella progettazione di letti per la prevenzione delle piaghe da decubito, e anche nella progettazione di racchette, caschi da football e scarpe per la prevenzione degli infortuni. “THUMS può aiutare a migliorare la sicurezza e il comfort in una più ampia gamma di applicazioni. Questo è il motivo per cui Toyota vuole diffonderne l’uso oltre l’industria automobilistica, rendendolo disponibile gratuitamente.”, ha concluso Kreuzinger.