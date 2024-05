Test seggiolini auto: i più sicuri tra 24 modelli

Il test sui seggiolini auto 2024 più recente effettuato dall’Automobile Club Tedesco (ADAC) assieme ai principali Club europei, ha confermato i miglioramenti di molti Costruttori: più sicurezza, anche grazie allo standard Isofix. Tra i 24 modelli di seggiolini di diverse dimensioni, però, i risultati mostrano una varietà di prestazioni con alcuni modelli che si distinguono positivamente e pochi altri che non superano il test di sicurezza o per la presenza di sostanze tossiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI SEGGIOLINI AUTO NEI TEST

I seggiolini auto per bambini sono stati suddivisi in tre gruppi: per neonati, per bambini piccoli e per bambini più grandi fino a 12 anni o 150 cm di altezza. L’ADAC spiega che le valutazioni hanno riguardato:

la sicurezza , che è stata valutata in caso di impatto frontale e laterale, andando oltre i requisiti legali. Questo criterio ha rappresentato il 50% della valutazione complessiva;

, che è stata valutata in caso di impatto frontale e laterale, andando oltre i requisiti legali. Questo criterio ha rappresentato della valutazione complessiva; il funzionamento , ovvero la facilità di installazione e utilizzo, ha pesato per il 40% ;

, ovvero la facilità di installazione e utilizzo, ha pesato per ; l’ergonomia, che include la comodità e la posizione di seduta, ha rappresentato il 10% della valutazione.

I MIGLIORI SEGGIOLINI AUTO 2024 NEI TEST

Tra i seggiolini testati, quasi tutti i modelli offrono livelli di sicurezza elevati. L’ADAC segnala in particolare:

il modello Nuna Pipa Urbn per bambini fino a circa un anno ha ottenuto il miglior punteggio con una valutazione ADAC di 1,6;

per bambini fino a circa un anno ha ottenuto il con una valutazione ADAC di 1,6; i seggiolini Cybex Cloud G i-Size + Base G e Lionelo Astrid i-Size + Astrid i-Size Base, per bambini fino a circa 18 mesi, hanno ricevuto una valutazione “buono” con un punteggio ADAC di 1,8.

Questi seggiolini non solo soddisfano ma superano i requisiti minimi legali. Nel video di seguito il Touring Club Svizzero, che ha collaborato al test ADAC, racconta i risultati in dettaglio, mentre a seguire il focus sui seggiolini auto bocciati.

I SEGGIOLINI AUTO POCO SICURI NEI TEST

Due modelli non hanno superato il test: il Silver Cross Discover i-Size e il Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist, di cui avevamo anticipato già i risultati in questo articolo.

Il Silver Cross Discover i-Size contiene il contaminante DPHP , che può danneggiare la tiroide e l’ipofisi, e ha ottenuto un punteggio ADAC di 4,8. In questo articolo parliamo delle sostanze cancerogene utilizzate per gli interni delle auto;

contiene il contaminante , che può danneggiare la tiroide e l’ipofisi, e ha ottenuto un punteggio ADAC di 4,8. In questo articolo parliamo delle sostanze cancerogene utilizzate per gli interni delle auto; Il Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist ha mostrato gravi carenze in sicurezza, con un rischio elevato di lesioni per il bambino in caso di impatto frontale, portando a una valutazione di 5,5. Inoltre, il rivestimento di questo modello contiene il ritardante di fiamma TCPP, sospettato di essere cancerogeno.

