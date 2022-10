Test Seggiolini auto 2022 II: solo 1 bocciato per sostanze nocive

Ecco i seggiolini più sicuri, confortevoli e toxic-free nella seconda tornata dei test seggiolini auto 2022 di ADAC e TCS su 20 modelli

Il test seggiolini auto 2022 condotto dall’Automobile Club Tedesco (ADAC) e dal Touring Club Svizzero (TCS) ha messo alla prova nella seconda puntata 20 seggiolini di diverse categorie con un prezzo da 239 e 660 euro. Qui invece potete vedere i risultati del precedente test su 30 modelli 2022. Gli esperti tedeschi e svizzeri confermano un netto miglioramento della sicurezza offerta ai bambini in auto, soprattutto grazie ai test indipendenti. Nessun seggiolino ha mostrato particolari riserve nelle prove, a parte uno solo sconsigliato per la presenza di sostanze chimiche classificate tra i materiali tossici. Ecco come sono andate le prove e quali sono i seggiolini auto più sicuri, confortevoli e toxic-free del 2022. Nella guida completa al trasporto dei bambini in auto puoi trovare molte altre informazioni utili e tutti i test più recenti.

IL TEST SEGGIOLINI AUTO 2022 II: LE PROVE ADAC-TCS

Il test seggiolini auto 2022 II di ADAC e TCS evidenzia che i produttori di seggiolini stanno mettendo sul mercato prodotti migliori rispetto al passato. Tuttavia, vi ricordiamo di non fermarvi alla sola etichetta di omologazione per scegliere il seggiolino più sicuro. Come ha anche spiegato la Commissione europea in risposta a un’interrogazione parlamentare, il ruolo dei Club nei test indipendenti è proprio quello di fornire ai consumatori informazioni sulle prestazioni di sicurezza che vanno oltre il limite minimo di omologazione. Le valutazioni dell’ADAC e del TCS nei test infatti si sono concentrate su:

– sicurezza in caso di impatto;

– corretto funzionamento del seggiolino;

– ergonomia di utilizzo;

– presenza di sostanze tossiche in concentrazioni eccessive per la salute di un bambino;

In fondo all’articolo trovate la classifica seggiolini auto 2022 II del TCS, mentre nei paragrafi successivi abbiamo distinto i prodotti migliori per singole valutazioni. Ecco di seguito invece il video del test ADAC.

I PIU’ SICURI NEL SECONDO TEST SEGGIOLINI AUTO 2022

Tra i seggiolini più sicuri nel test ci sono svariati modelli con un punteggio “molto consigliato” e “consigliato”. Tra tutti i modelli promossi, ecco quali sono quelli ritenuti più sicuri nelle prove di impatto, cioè i primi 5 con il punteggio più alto:

– Cybex Cloud Z2 iSize (90%);

– Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase (86%);

– Besafe Stretch (86%);

– Cybex Cloud Z2 iSize + Base Z2 (84%);

– Swandoo Curie (82%).

I PIU’ COMODI NEL SECONDO TEST SEGGIOLINI AUTO 2022

Tra i seggiolini con il maggiore punteggio sull’ergonomia ci sono i modelli comodi sia per i genitori sia per i piccoli passeggeri. Ecco i primi 5 con il punteggio più alto:

– Chicco Kiros Evo i-Size + Base Kiros Evo i-Size (72%);

– Britax Römer Kidfix i-Size (72%);

– Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase (70%);

– Avionaut MaxSpace Comfort System + (70%);

– Cybex Cloud Z2 iSize + Base Z2 (68%).

QUELLI CON MENO SOSTANZE TOSSICHE NEL SECONDO TEST SEGGIOLINI AUTO 2022

La valutazione delle sostanze tossiche nel test dei seggiolini auto 2022 II ha comportato la bocciatura del seggiolino Jané Koos i-Size R1 + iPlatform Comfy per l’eccessiva quantità di naftalene e ritardante di fiamma TCPP nel tessuto. L’ADAC spiega che “entrambe le sostanze sono sospettate di essere cancerogene”. I 5 seggiolini auto con il punteggio migliore sulla non tossicità, ordinati in base al punteggio totale del test, sono:

– Bugaboo Turtle Air + Turtle Air Wingbase (90%);

– Cybex Cloud Z2 iSize + Base Z2 (90%);

– Britax Römer Kidfix i-Size (90%);

– Swandoo Curie (90%);

– Bugaboo Turtle Air (90%).

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.