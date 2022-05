Test seggiolini auto 2022: 30 modelli nelle prove ADAC

L’ADAC assegna il massimo punteggio per la prima volta a un seggiolino auto nei test 2022: 4 invece sono quelli bocciati per scarsa sicurezza o sostanze tossiche

Il test seggiolini auto 2022 dell’Automobile Club Tedesco ha messo alla prova 30 modelli di diverse categorie. Gli esperti tedeschi hanno bocciato 4 modelli, ma confermano che la presenza dell’airbag per seggiolino auto può incrementare notevolmente la protezione dei bambini, assegnando per la prima volta il massimo punteggio a un seggiolino nei test. Ecco come sono andate le prove e quali sono i seggiolini auto più sicuri del 2022 secondo l’ADAC. Nella guida completa al trasporto dei bambini in auto puoi trovare molte altre informazioni utili.

IL TEST SEGGIOLINI AUTO 2022 DELL’ADAC

Il test seggiolini auto 2022 dell’ADAC conferma che non basta fermarsi alla sola etichetta di omologazione per scegliere il seggiolino più sicuro. Come ha anche spiegato la Commissione europea in risposta a un’interrogazione parlamentare, il ruolo dei Club nei test indipendenti è proprio quello di fornire ai consumatori informazioni sulle prestazioni in sicurezza che vanno oltre il limite minimo di omologazione. Le valutazioni dell’ADAC infatti si sono concentrate su:

– sicurezza in caso di impatto (Sicherheit, nella tabella dei risultati più sotto);

– corretto funzionamento del seggiolino (Bedienung);

– ergonomia si utilizzo (Ergonomie);

– presenza di sostanze tossiche in concentrazioni eccessive per la salute di un bambino (Schadstoffprüfung);

I SEGGIOLINI AUTO SCONSIGLIATI NEL TEST ADAC

Le prove dell’ADAC hanno appurato che proprio la presenza di ftalati, sostanze utilizzate per la plastificazione e come ritardanti di fiamma, hanno comportato il punteggio “Scarso” per i seguenti seggiolini:

– Lionelo Antoon RWF;

– Walser Kids Experts Noemi;

– Urban Kanga Uptown Model TV107;

La protezione inadeguata in caso di incidente invece ha penalizzato i seggiolini, sempre con valutazione “Scarso”:

– Urban Kanga Uptown Model TV107, che ha fallito il test di impatto laterale;

– Kinkerkraft Comfort Up, che necessita la rimozione dello schienale per adattarsi ai bambini più grandi, quindi non offre una protezione sufficiente in caso di impatti laterali. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

I SEGGIOLINI AUTO 2022 PIU’ SICURI SECONDO L’ADAC

Tra i seggiolini più sicuri 2022 del test ADAC, ci sono ben 19 modelli che hanno ottenuto la valutazione “Buono” e 9 modelli con la valutazione “Soddisfacente”. In genere gli aspetti migliorabili per questi seggiolini (vedi tabella qui sopra) si riferiscono prevalentemente all’utilizzo quotidiano. Degno di nota è invece il seggiolino auto con Airbag Cybex Anoris T i-Size che ha ricevuto la valutazione “Molto Buono”. E’ omologato per bambini da 76 cm a 115 cm di altezza e ha convinto i tecnici, tra gli altri aspetti valutati, “perché offre un’ottima protezione in caso di urti frontali e laterali ed è facile da utilizzare”.