Sicurezza auto cabrio: quanto sono pericolose in caso d’incidente?

Le auto cabrio sono pericolose in caso d’incidente? Ecco cosa dicono i numeri degli incidenti mortali sulla sicurezza delle auto cabrio

L’estate è tradizionalmente un richiamo all’acquisto di un’auto cabrio o di una spider, non molti però sanno quanta sicurezza c’è realmente in un’auto a cui manca il tetto in lamiera. Un’indagine recente dell’IIHS ha voluto approfondire quanto sono pericolose le auto cabriolet negli incidenti stradali. Come vedremo nei prossimi paragrafi, una buona dose di sicurezza a bordo delle cabrio è nelle mani dei passeggeri.

SICUREZZA AUTO CABRIO IN CASO D’INCIDENTE STRADALE

L’Insurance Institute for Highway Safety ha usato i numeri sulle statistiche degli incidenti stradali negli USA per rispondere a chi chiede quanto è sicura un’auto cabrio. Il rischio maggiore, soprattutto sulle auto con il tetto in tela o convertibili, è che i passeggeri possano essere catapultati fuori dall’auto in seguito a un impatto. Ma non solo: secondo il Touring Club Svizzero, invece, la sicurezza di un’auto cabrio si vede anche in caso di ribaltamento. Un’eventualità che coinvolge circa 1 auto su 10 secondo le statistiche elvetiche. Ben diversi però sono i numeri sugli incidenti mortali con un’auto cabrio o una spider con il tetto in tela, ma non così diversi dalle auto tradizionali.

SICUREZZA AUTO CABRIO E RIBALTAMENTO

Affermare che un’auto cabrio è più pericolosa di un’auto normale è privo di fondamento, secondo i ricercatori dell’IIHS. Analizzando i dati sui conducenti morti in incidenti con un’auto cabrio nel database dell’NHTSA, l’IIHS ha scandagliato gli eventi che hanno coinvolto veicoli immatricolati dal 2014 al 2018. Tra i criteri considerati ci sono il numero di incidenti per miglia guidate, tipo di impatto, espulsione del guidatore e uso della cintura di sicurezza. Il tasso di mortalità in un incidente con un’auto cabrio è risultato l’11% più basso rispetto alle auto normali. Tuttavia il 21% dei conducenti morti in un incidente con un’auto cabrio è stato espulso dall’abitacolo, rispetto al 17% delle auto con tetto rigido. A prescindere dalla tipologia del tetto, circa il 25% delle auto si è ribaltata. E qui entrano in gioco i sistemi di sicurezza che rendono più sicura un’auto cabrio in caso d’incidente.

SICUREZZA AUTO CABRIO: I SISTEMI CHE POSSONO SALVARE LA VITA

Sulle auto cabrio (berline con 4 posti) e sulle spider (2 posti), l’assenza del tetto rigido è compensata con diverse tecnologie e soluzioni che intervengono in caso d’incidente. Il crash test che vi mostriamo nel video qui sopra mostra come i montanti del parabrezza e i rollbar fissi o automatici siano fondamentali in caso di ribaltamento. Negli ultimi anni sempre più costruttori hanno riservato attenzione alla rigidezza della struttura del tetto, con prove di schiacciamento come quelle svolte proprio dall’IIHS per il Top Safety Pick. Uno sforzo incredibile per rendere le auto cabrio più sicure in caso d’incidente che non deve essere vanificato dalla cintura slacciata. In caso di ribaltamento dell’auto, se si è fortunati a non venire lanciati fuori dall’auto, si rischiano serie lesioni o di ritrovarsi schiacciati tra l’auto e la strada o altri veicoli.