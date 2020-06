Comprare una cabrio usata conviene davvero? Ecco quanto costa nella Top10 delle cabrio usate più vendute online nel 2020

La stagione della cabrio usata da comprare nel 2020 si apre come tutti sappiamo con le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Ma mentre comprare un’auto usata di persona faceva i conti con il lockdown, la possibilità di scegliere l’auto usata online non ha incontrato grossi ostacoli. Ma qual è l’auto per l’estate più scelta dagli italiani? Ecco le 10 cabrio usate più vendute online nel 2020.

COMPRARE UNA CABRIO USATA: I MODELLI PER NON SBAGLIARE

Comprare una cabrio usata è la scelta migliore per poter realizzare un sogno nel cassetto con un budget minore; guarda qui i consigli nella guida acquisto auto usata. Negli ultimi anni le cabrio meno riuscite hanno abbandonato i listini, lasciando spazio ai classici intramontabili. In qualche caso, vedi la Fiat 500c, è stato subito “amore” con gli automobilisti, scalzando modelli di successo in listino da più generazioni (es. la Mazda MX5, la Peugeot 206-207cc, la smart fortwo cabrio). Si tratta di cabrio di diversa impostazione ma che spesso ricadono nella stessa fascia di prezzo. Se ti stai chiedendo quale cabrio usata comprare, ecco la Top10 delle 10 cabrio usate più vendute online negli ultimi 2 mesi dall’indagine di un noto motore di ricerca di annunci online.

LE CABRIO USATE ONLINE PIU’ VENDUTE

La Fiat 500c usata è in assoluto la cabrio preferita dagli italiani per iniziare la stagione estiva 2020. In 60 giorni ne sono stati venduti oltre 1000 esemplari, ma non è assolutamente la più economica. La smart fortwo cabrio è meno impegnativa tra le cabrio usate online (8.500 euro) se si considerano i modelli con in media almeno 71 mila km però. Da una tedesca all’altra, aumenta il prestigio con l’Audi A5 cabrio usata, ma anche il budget di spesa (oltre 35 mila euro per un modello immatricolato nel 2016). La Top5 delle prime cabrio usate più vendute si chiude con le BMW Z4 e Mazda MX5, entrambe a trazione posteriore, ma con una differenza di prezzo di circa 7 mila euro in condizioni di usura medie simili. Clicca sull’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LA CABRIO USATA PIU’ ECONOMICA

Per comprare una cabrio usata economica bisogna cercare nella seconda metà della Top10. Anche in questa zona della classifica ci sono 3 tedesche, se si considera che il Brand inglese Mini è della BMW. Da notare che dopo l’Audi TT Roadster per posizione, la Fiat 124 (più giovane di 6 anni) è la cabrio usata più cara dopo l’Audi A5 e la BMW Z4. Tra le cabrio usate online, la Peugeot 207cc è in assoluto la cabrio più conveniente (4.300 euro per un modello del 2010 con in media 130 mila km).