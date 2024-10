Pneumatici trasportati in auto: “corpi” letali da 700 kg. Il crash test

Il cambio gomme da estive a invernali e viceversa porta periodicamente l’attenzione sul corretto trasporto degli pneumatici in auto. In realtà, se ci pensate bene, è un’abitudine che coinvolge molti più automobilisti. Ogni volta che si acquistano pneumatici online, l’idea più pratica e semplice a cui si pensa è di caricarli in auto e farli montare in officina. Tutto ciò potrebbe sembrare un’operazione senza rischi, ma nasconde seri pericoli di lesioni anche letali quando si trasportano gli pneumatici all’interno dell’abitacolo dell’auto. Se non ci credete, vi mostriamo il crash test condotto dall’ADAC (Automobile Club Tedesco) che spiega i rischi associati a un trasporto imprudente degli pneumatici in auto.

PNEUMATICI COME PROIETTILI IN CASO D’INCIDENTE A 50 KM/H

La maggior parte delle auto non consente di trasportare 4 gomme nel bagagliaio, quindi si pensa di abbassare lo schienale dei sedili posteriori e sfruttare tutta la capacità di carico dell’auto. Cosa mai potrebbe succedere nel tragitto tra casa e officina? Per mostrarlo, l’ADAC ha effettuato due crash test da 50 km/h:

il primo test con pneumatici nell’abitacolo senza alcuna cinghia ;

; il secondo test con pneumatici nel bagagliaio con l’ausilio di cinghie e cinture di sicurezza usate come rinforzi per lo schienale;

CONDUCENTE INVESTITO DA UNA FORZA DI 700 KG

Nel primo caso, gli pneumatici sono stati proiettati violentemente all’interno dell’abitacolo in appena 50 millisecondi dopo l’impatto:

uno pneumatico ha colpito il sedile del conducente ;

; un altro ha sfondato il rivestimento del tetto, colpendo il poggiatesta e premendo contro la testa del guidatore.

I risultati del test hanno dimostrato che durante un impatto, le forze in gioco sono enormi. Un singolo pneumatico, del peso di circa 15 kg, può generare una forza di 700 kg a causa della decelerazione improvvisa. Gli specialisti tedeschi spiegano che questa forza è sufficiente a causare gravi lesioni, soprattutto alla testa e al torace del conducente e dei passeggeri. Nel caso specifico del crash test ADAC, la testa del manichino del conducente ha riportato gravi ferite, e soltanto per una fortunata coincidenza l’impatto non è stato ancora più devastante. Lo pneumatico è stato parzialmente rallentato solo dal casuale contatto con il rivestimento del tetto, altrimenti secondo l’ADAC lo pneumatico sarebbe potuto anche volare oltre il parabrezza ed essere proiettato all’esterno.

Il secondo test condotto dall’ADAC, in cui gli pneumatici erano correttamente fissati con cinghie di ancoraggio, ha mostrato risultati decisamente migliori. Gli pneumatici sono stati posizionati in questo modo:

riposti nel bagagliaio con lo schienale del sedile posteriore in posizione verticale ;

del sedile ; le cinture di sicurezza posteriori sono state agganciate , come se fossero seduti dei passeggeri, per impedire allo schienale di ribaltarsi;

sono state , come se fossero seduti dei passeggeri, per impedire allo schienale di ribaltarsi; uno pneumatico che non entrava nel bagagliaio è stato posizionato dietro il sedile del passeggero anteriore;

Anche se le cinghie nel bagagliaio si sono spezzate e lo schienale del sedile posteriore si è deformato visibilmente, il conducente non ha riportato nessuna lesione.

CONSIGLI PER IL TRASPORTO SICURO DEGLI PNEUMATICI IN AUTO

In seguito al crash test, l’ADAC ha individuato dei consigli per il trasporto sicuro delle gomme in auto: