Sciopero 3 – 4 luglio 2025 aerei Francia: i voli da/per Italia a rischio

Uno sciopero dei controllori di volo francesi mette a rischio la circolazione aerea dei giorni 3 e 4 luglio 2025 con possibili conseguenze anche sui voli da e per l’Italia. L’agitazione sindacale, confermata anche dopo gli infruttuosi tentativi di conciliazione con l’Autorità francese per l’aviazione civile, è stata indetta proprio all’inizio delle vacanze estive, visto in quei giorni si conclude ufficialmente l’anno scolastico in Francia e migliaia di famiglie e di studenti partono per le agognate ferie, con un grande incremento di voli nazionali e internazionali. Continua a leggere per conoscere tutte le info disponibili sullo sciopero aereo del 3 e 4 luglio 2025 in Francia che potrebbe impattare anche sul nostro Paese.

SCIOPERO DEGLI AEREI IN FRANCIA IL 3 E 4 LUGLIO 2025

Lo sciopero dei controllori di volo proclamato dalla sigla sindacale UNSA-INCA, la seconda in Francia per numero di iscritti, a cui ha successivamente aderito l’altra sigla USAC-CGT, punta l’indice sulla carenza strutturale di personale che tra l’altro è la principale causa dei ritardi e delle scarse prestazioni imputabili ai servizi di navigazione aerea francesi, che spesso si riflettono a cascata sulla normale circolazione di voli in tutta Europa. Secondo l’Eurocontrol, infatti, la Francia è il Paese che a livello europeo registra il maggior numero di ritardi legati al controllo del traffico aereo, seguita da Spagna e Italia, e nel 2024 il 27% dei ritardi nei cieli d’Europa è stato causato proprio da problemi nei controlli del traffico aereo, e la maggior parte di questi era riconducibile alla rete francese.

VOLI CANCELLATI DA E PER L’ITALIA A CAUSA DELLO SCIOPERO IN FRANCIA

Ai viaggiatori, comunque, queste dinamiche interessano relativamente e sono molto più toccati dalle possibile conseguenze dello sciopero del 3 e 4 luglio 2025. Al momento è impossibile sapere se e quali voli dall’Italia verso la Francia o dalla Francia verso l’Italia saranno cancellati: probabilmente per lo meno le compagnie aeree più grandi, come Air France e ITA Airways, nei prossimi giorni pubblicheranno la lista dei voli eventualmente cancellati.

Per quanto riguarda invece le altre compagnie, in particolare quelle low cost, come loro consuetudine comunicheranno direttamente ai passeggeri, tramite email o SMS, l’eventuale spostamento o cancellazione del volo.

Ai passeggeri si consiglia pertanto di:

verificare lo stato del proprio volo con largo anticipo;

prevedere tempi più lunghi per le coincidenze;

considerare opzioni alternative (p.es. treno o voli che non passano dalla Francia);

controllare le politiche di rimborso. Ricordiamo che non trattandosi di uno sciopero del vettore ma dell’intero comparto, non sono previsti risarcimenti pecuniari.

COME CONTROLLARE IN TEMPO REALO LO STATO DEI VOLI

Per controllare in tempo reale lo svolgimento dei voli delle principali compagnie aeree che operano tra Francia e Italia e viceversa, cliccare sui seguenti link: