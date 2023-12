Le auto più sicure nei crash test del 2023

Il 2023 si avvia alla conclusione, ed è il momento di fare il punto sugli esiti dei test di sicurezza condotti da Euro NCAP. Anche quest’anno, l’European New Car Assessment Programme ha valutato la sicurezza dei nuovi veicoli sul mercato. Nei crash test Euro NCAP 2023 sono state analizzate 17 auto già disponibili sul mercato europeo a quattro ruote (erano 67 nel 2022). I risultati complessivi confermano un chiaro trend di miglioramento e dimostrano che le Case auto cinesi si sono scrollate l’immagine di produttori di auto economiche e cedevoli: oggi puntano su nuove tecnologie e sicurezza premium. Vediamo quali sono le auto più sicure del 2023 nelle varie valutazioni dell’Euro NCAP.

CRASH TEST EURO NCAP 2023: QUASI 1 AUTO SU 2 PRODOTTA IN CINA

Come anticipato in apertura, il 2023 è stato un anno estremamente positivo per i crash test Euro NCAP in termini di stelle assegnate. Su 17 auto, solo 3 modelli hanno ottenuto 4 stelle su 5, cioè il punteggio complessivo più basso. Non sono mancate tuttavia criticità registrate nelle singole prove del nuovo protocollo Euro NCAP dal 2022, che emergono dai punteggi parziali:

protezione occupanti adulti ;

; protezione occupanti bambini ;

; protezione pedoni ;

; Safety Assist, relativa agli ausili alla guida e ADAS.

Vogliamo ricordare che i crash test indipendenti sono facoltativi e richiesti autonomamente dalle Case auto che si rivolgono a Euro NCAP (e altri enti equipollenti nel mondo), ma hanno anche costi molto alti sostenuti dai richiedenti. Mentre i test di sicurezza sono obbligatori solo per il processo di omologazione di un’auto o di altri veicoli. Questo spiega la drastica riduzione di auto testate da Euro NCAP nel 2023 rispetto all’anno precedente, quasi -75%. Di seguito abbiamo raggruppato le 5 auto più sicure 2023, in base ai punteggi parziali di protezione adulti, bambini, pedoni e Safety Assist.

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2023 PER GLI OCCUPANTI ADULTI

Nio ET5 (5 stelle): 96%; Volkswagen ID.7 (5 stelle): 95%; Nio EL7 (5 stelle): 93%; BYD Seal-U (5 stelle): 90%; Smart #3 (5 stelle): 90%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2023 PER I BAMBINI

Mercedes EQE SUV (5 stelle): 90%; VinFast VF8 (4 stelle): 89%; KIA EV9 (5 stelle): 88%; Volkswagen ID.7 (5 stelle): 88%; Lexus RZ (5 stelle): 87%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2023 PER I PEDONI

BMW Serie 5 (5 stelle): 86%; BYD Dolphin (5 stelle): 85%; Lexus RZ (5 stelle): 84%; Smart #3 (5 stelle): 84%; Nio ET5 (5 stelle): 83%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2023 NELL’ASSISTENZA ALLA GUIDA