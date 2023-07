Jeep Renegade a 1 stella: delusione nei crash test Latin NCAP

Latin NCAP, il New Car Assessment Program per America Latina e Caraibi, ha pubblicato i primi risultati dei crash test 2023, con un risultato incoraggiante a cinque stelle per la Volkswagen Taigun, ma anche una deludente performance (a una sola stella) per la Jeep Renegade prodotta in Brasile. Ecco cosa è cambiato rispetto al crash test Euro NCAP a 3 stelle per l’AEB optional nel 2019, mentre è obbligatorio per tutte le nuove omologazioni dal 2022.

VOLKSWAGEN TAIGUN: 5 STELLE PER LA SICUREZZA NEL CRASH TEST LATIN NCAP

La Volkswagen Taigun, prodotta in India, ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei test di sicurezza. La Taigun è dotata di 6 airbag e controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie. I punteggi ottenuti – secondo Latin NCAP sono stati eccellenti:

92,47% per la protezione degli occupanti adulti;

per la protezione degli adulti; 91,84% per la protezione dei bambini ;

per la protezione dei ; 55,14% per la protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada;

per la protezione dei e degli utenti vulnerabili della strada; 83,28% per l’assistenza alla guida.

La vettura è stata sottoposta a crash test di impatto frontale, laterale, laterale contro un palo, colpo di frusta, protezione dei pedoni, frenata di emergenza autonoma (AEB) in città e su strade extraurbane, assistenza alla velocità e controllo elettronico della stabilità. La maggior parte delle vetture Taigun vendute nella regione dell’America Latina è equipaggiata con AEB.

JEEP RENEGADE: SOLO 1 STELLA PER LA SICUREZZA IN AMERICA LATINA

La Jeep Renegade, prodotta in Brasile, ha ottenuto solo una stella nei test di sicurezza. La Renegade è dotata di 2 airbag e controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie. I punteggi ottenuti nella valutazione della sicurezza sono stati giudicati deludenti da Latin NCAP:

48,71% per la protezione degli occupanti adulti;

per la protezione degli adulti; 66,71% per la protezione dei bambini ;

per la protezione dei ; 45,32% per la protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada;

per la protezione dei e degli utenti vulnerabili della strada; 55,81% per l’assistenza alla guida.

La Jeep Renegade è stata sottoposta a crash test di impatto frontale, laterale, colpo di frusta, protezione dei pedoni, assistenza alla velocità e controllo elettronico della stabilità. Nel test di impatto frontale, la testa del manichino di un bambino di 18 mesi ha toccato il sedile anteriore, causando una perdita di punti. Nel test di impatto laterale, la protezione del corpo è stata buona, ma la protezione della testa è stata marginale, probabilmente a causa della mancanza di protezioni laterali standard. Il crash test di impatto contro un palo non è stato effettuato poiché gli airbag laterali a tendina e gli airbag laterali per il corpo sono optional per questo modello. Le tecnologie AEB e ADAS sono disponibili come optional, ma non soddisfano i requisiti minimi del Latin NCAP per essere valutate e testate.

LATIN NCAP: PUBBLICITA’ INGANNEVOLE JEEP AI CONSUMATORI

Latin NCAP ha sottolineato che la Jeep Renegade era stata già valutata nel 2015 e aveva ottenuto 5 stelle nel crash test basato sul precedente protocollo (2010-2015). “Tuttavia, le case automobilistiche possono utilizzare i risultati dei test Latin NCAP per scopi di marketing e pubblicità solo per un periodo massimo di 4 anni dalla data di pubblicazione. Jeep ha continuato a utilizzare il risultato del 2015 anche per il modello 2023, apportando modifiche improprie e non autorizzate al design, nonostante il fatto che il modello sia stato testato quasi 8 anni fa, secondo i protocolli di valutazione precedenti”. Questa pratica secondo Latin NCAP “è discutibile e inganna chiaramente i consumatori”.