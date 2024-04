IIHS: solo 3 SUV su 10 evitano gli incidenti grazie all’AEB nel test

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha recentemente aggiornato il suo test di prevenzione degli incidenti anteriori da veicolo a veicolo tramite la frenata automatica AEB. La nuova prova condotta su 10 SUV medi, viene effettuata a una velocità più alta e inserendo moto e camion tra gli ostacoli da evitare. I risultati di questa nuova valutazione mettono in luce significative differenze nelle prestazioni dei SUV testati, con solo uno su dieci che ottiene un punteggio “buono”.

IL NUOVO TEST DI PREVENZIONI INCIDENTI TRAMITE AEB DELL’IIHS

Il test originale di prevenzione degli incidenti anteriori era stato progettato quando la tecnologia era ancora nuova, concentrandosi principalmente sugli incidenti a basse velocità. Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia e dei modelli di incidenti, l’IIHS ha riconosciuto la necessità di aggiornare il test per valutare le prestazioni a velocità più elevate e contro diversi tipi di veicoli.

Il test AEB dell’IIHS aggiornato ora include prove eseguite a velocità più elevate, fino a 70 km/h, e coinvolge obiettivi che rappresentano autovetture, motociclette e rimorchi per furgoni. La nuova valutazione riflette una gamma più ampia di scenari di incidenti, compresi quelli più gravi che coinvolgono veicoli di diversi tipi e dimensioni.

L’AEB E’ IN DIFFICOLTA’ QUANDO INCONTRA MOTO E CAMION

Secondo David Harkey, presidente dell’IIHS, questo aggiornamento è cruciale considerando che la stragrande maggioranza dei veicoli nuovi è ora dotata di frenata di emergenza automatica, una tecnologia che, secondo le ricerche dell’IIHS, può prevenire circa la metà di tutti gli incidenti frontali. “Gli incidenti mortali si verificano spesso quando il veicolo colpito è un grosso camion, e i motociclisti vengono spesso uccisi quando vengono tamponati da un’autovettura, poiché la loro moto non offre protezione dall’impatto.”

RISULTATI TEST AEB SUV DELL’IIHS

I risultati dei test evidenziano le differenze nelle prestazioni dei diversi SUV, quasi come se la sola presenza del sistema sia già sufficiente per alcune Case auto a rispettare i regolamenti di omologazione, piuttosto che garantire un funzionamento efficace degli ADAS, come nei test di validazione che abbiamo visto al Nardò Technical Center. Ad esempio, nelle prove dell’IIHS la Subaru Forester ha dimostrato di saper evitare collisioni in modo costante e di ridurre la velocità in tutte le prove. Al contrario, altri SUV hanno mostrato prestazioni variabili, con alcuni che hanno ottenuto punteggi più alti in alcuni scenari rispetto ad altri.

La Subaru Forester si distingue come il solo SUV con un punteggio “ buono ” nel test aggiornato;

si distingue come il solo SUV con un punteggio “ ” nel test aggiornato; Honda CR-V e Toyota RAV4 sono classificati come “ accettabili “.

sono classificati come “ “. Altri SUV come Ford Escape, Hyundai Tucson e Jeep Compass hanno ricevuto valutazioni “ marginali “;

hanno ricevuto valutazioni “ “; Chevrolet Equinox, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander e Volkswagen Taos hanno ottenuto tutte valutazioni “insufficiente“.

Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati del test a tutta larghezza.