Euro NCAP: ecco le auto più sicure nei crash test, resoconto 2024

Nel 2024, Euro NCAP ha condotto una serie di crash test con criteri molto rigorosi su diverse nuove vetture, assegnando il massimo punteggio di 5 stelle a un numero significativo di modelli. Durante quest’anno Euro NCAP ha messo alla prova 41 auto diverse, alcune delle quali testate due volte con equipaggiamento ADAS più ricco. Un numero in aumento rispetto ai test dell’anno scorso, che quest’anno considerando nuovi brand di auto dalla Cina, sempre più numerosi in Europa. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono le auto più sicure nei crash test 2024 che si sono distinte con le 5 stelle Euro NCAP.

CRASH TEST EURO NCAP 2024: IL 75% DI AUTO A 5 STELLE

Il 2024 è stato un anno estremamente positivo per i crash test Euro NCAP in termini di stelle assegnate, ma anche di nuove valutazioni sulla sicurezza dei mezzi pesanti. Per quanto riguarda le auto, su 41 modelli, 5 hanno ottenuto solo 3 stelle; altre 9 hanno ottenuto 4 stelle su 5; 30 auto hanno superato i test con 5 stelle Euro NCAP. Non sono mancate, come sempre, criticità registrate nelle singole prove del nuovo protocollo Euro NCAP dal 2022, che emergono dai punteggi parziali:

protezione occupanti adulti ;

; protezione occupanti bambini ;

; protezione pedoni ;

; Safety Assist, relativa agli ausili alla guida e ADAS.

Vogliamo ricordare che i crash test indipendenti sono facoltativi e richiesti autonomamente dalle Case auto che si rivolgono a Euro NCAP (e altri enti equipollenti nel mondo), ma hanno anche costi molto alti sostenuti dai richiedenti. Mentre i test di sicurezza sono obbligatori per tutti i Costruttori solo per il processo di omologazione di un’auto o di altri veicoli.

LE 5 AUTO PIU’ SICURE DEL 2024 PER GLI OCCUPANTI ADULTI

Deepal S07 (5 stelle): 95%; NIO EL6 (5 stelle): 93%; Skoda Superb (5 stelle): 93%; Volkswagen Passat (5 stelle): 93%; Maxus MIFA 7 (5 stelle): 92%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2024 PER I BAMBINI

Audi Q6 e-Tron (5 stelle): 92%; ZEEKR X (5 stelle): 90%; Mercedes Benz Classe E (5 stelle): 90%; Subaru Impreza (5 stelle): 90%; Subaru Crosstrek (5 stelle): 90%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2024 PER I PEDONI

Toyota C-HR (5 stelle): 86%; Subaru Forester (5 stelle): 86%; Subaru Crosstrek (5 stelle): 85%; Volkswagen Tiguan (5 stelle): 84%; ZEEKR 001 (5 stelle): 84%;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2024 NELL’ASSISTENZA ALLA GUIDA

Mercedes Benz Classe E (5 stelle): 87%; ZEEKR 001 (5 stelle): 83%; ZEEKR X (5 stelle): 83%; Maxus eTERRON 9 (5 stelle): 83%; Skoda Superb (5 stelle): 80%;

Puoi vedere tutti i risultati completi sulla pagina ufficiale di Euro NCAP.