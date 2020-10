Crash test con Ambulanze: quanto sono sicure in un incidente?

I crash test ambulanze sono inusuali rispetto alle auto, ma preziosi per la sicurezza di paziente e soccorritori: ecco tutte le prove in USA e Europa

Quando un’ambulanza è in emergenza a sirene accese quasi sempre la si vede sfrecciare tra le auto per raggiungere prima possibile l’ospedale. E non di rado accadono incidenti tra auto e ambulanze. Ma in caso di incidente quanto sono sicure le ambulanze? Ecco i crash test con Ambulanze e le prove che devono superare i veicoli allestiti come mezzi per il soccorso sanitario.

CRASH TEST AMBULANZE: SEVERE PROVE DI SICUREZZA

Le ambulanze sono molto simili ai caravan, ma a parte la destinazione d’uso, devono superare severi crash test per la sicurezza di operatori e pazienti trasportati. Negli anni gli standard di prova hanno coinvolto sempre di più enti, società governative e i Costruttori che si occupano della trasformazione di veicoli in ambulanze. Non a caso proprio negli USA, la collaborazione tra NIOSH (l’Istituto nazionale per la sicurezza sul lavoro), la SAE (Society of Automotive Engineers) e alcuni Costruttori ha portato a una serie di protocolli di prova per i crash test delle ambulanze. I test simili a quelli mostrati nel video qui sotto si suddividono nelle prove per esterni e interni. Bisogna anche dire che non sempre gli standard di prova USA sono gli stessi anche in Europa. Come i crash test Euro NCAP differiscono dai crash test IIHS per le auto, anche le norme per i crash test ambulanze sono diversi da quelli europei. Clicca la foto qui sotto per vedere a tutta larghezza come sono evoluti i crash test Ambulanze in Europa.

QUANTO SONO SICURE LE AMBULANZE IN CASO D’INCIDENTE?

La sicurezza delle ambulanze in caso d’incidente, secondo le norme USA per i crash test, mette a dura prova la struttura dell’abitacolo operativo. Le prove riguardano sia la resistenza agli impatti contro altri veicoli, sia la protezione degli operatori e del paziente sulla barella. E in un luogo così ristretto con tanti strumenti e materiale sanitario, il rischio di lesioni può essere davvero molto alto. Il video qui sotto mostra solo alcuni dei crash test regolamentati dalla SAE, che si sviluppano su 4 prove diverse:

– Crash test frontale secondo la norma SAE J2917;

– Crash test laterale secondo la norma SAE J2956;

– Collisione posteriore secondo la norma SAE J3044;

– Ribaltamento e prova di resistenza del tetto secondo la norma SAE J3057.

CRASH TEST AMBULANZE: I PERICOLI PER SOCCORRITORI E PAZIENTI

L’allestimento di veicoli speciali, esattamente come i veicoli adibiti a caravan, espone gli occupanti a maggiori rischi rispetto ai mezzi tradizionali per trasporto passeggeri. Come mostra questo crash test, infatti, l’arredo interno e la posizione dei passeggeri possono essere fatali. Ecco perché in un veicolo da soccorso vengono effettuati crash test per accertare la protezione dagli oggetti e strumenti medicali. La SAE a tal proposito ha pubblicato 6 prove riconosciute negli USA per la sicurezza delle ambulanze:

– Protezione degli operatori sanitari seduti e allacciati con cinture di sicurezza (norma SAE J3026);

– Test di resistenza del sistema di bloccaggio del lettino con paziente (norma SAE J3027);

– Test di resistenza dei sistemi di bloccaggio della strumentazione (norma SAE J3043);

– Valutazione della resistenza degli armadietti (norma SAE J3058);

– Valutazione degli spostamenti della testa dei soccorritori in caso di incidente e rischio di urtare oggetti (norma SAE J3059);

– Test di resistenza del pianale zona paziente (SAE J3102).

Clicca la foto sotto per vederla a tutta larghezza i protocolli di crash test ambulanze della SAE.