Volkswagen: -33% di utili nel primo semestre 2025, colpa di Trump

Dopo i numeri deficitari del bilancio Stellantis, anche la semestrale del gruppo Volkswagen presenta un utile operativo in forte diminuzione, inferiore del -33% rispetto ai primi sei mesi del 2024 per complessivi 6,7 miliardi di euro. Nel contempo il fatturato è sceso del -0,3% a 158 miliardi di euro. Su questo calo hanno inciso in buona percentuale le misure protezionistiche imposte da Donald Trump e tradottesi in ulteriori oneri per 1,3 miliardi legati alle tariffe sulle importazioni di auto negli USA.

BILANCIO VOLKSWAGEN PRIMO SEMESTRE 2025: TENGONO LE VENDITE

Proprio a causa dei dazi, e per altri fattori come l’incertezza politica, l’intensificarsi della concorrenza cinese, la volatilità dei mercati e i requisiti sempre più severi in materia di emissioni, l’azienda ha dovuto rivedere al ribasso le sue previsioni finanziarie per l’anno (ne parleremo approfonditamente più avanti). Decisamente migliori, invece, i dati sulle vendite, di poco superiori al primo semestre dell’anno scorso (da 4,34 a 4,36 milioni di veicoli, +0,5%) grazie all’ottima performance in Sudamerica (+19%) e alla buona tenuta in Europa occidentale (+2%) ed Europa centrale-orientale (+5%), che hanno compensato il fiasco in Nordamerica (-16%, qui i dazi USA hanno inciso parecchio) e, in misura minore, Cina (-3%).

GRUPPO VOLKSWAGEN: IL MOTIVO DEL CALO DEGLI UTILI

Al di là dei dazi statunitensi, che come detto hanno pesato sulla redditività del gruppo Volkswagen per 1,3 miliardi di euro, sul crollo degli utili hanno gravato pure gli accantonamenti per la ristrutturazione di Audi, Volkswagen Passenger Cars e Cariad (0,7 miliardi di euro), le spese relative alla regolamentazione delle emissioni di CO₂ e un mix di prodotto, prezzi e valute sfavorevole. L’utile operativo nel primo semestre 2025 è così sceso del 33% a 6,7 miliardi, per un margine in contrazione dal 6,3% al 4,2%, mentre i profitti sono crollati del -38,5% a 4,48 miliardi. Male anche il rendiconto finanziario, con flussi di cassa negativi per 1,35 miliardi (erano positivi per 367 milioni un anno fa).

LE STIME PER LA FINE DELL’ANNO: DIPENDE DAI DAZI USA

Con riferimento alle previsioni per il secondo semestre 2025, tutte al ribasso, il fatturato è visto invariato e non più in crescita del 5%, mentre il margine operativo è atteso tra il 4% e il 5%, a fronte del precedente intervallo tra il 5,5% e il 6,5%. Inoltre, i flussi di cassa dovrebbero attestarsi tra 1 e 3 miliardi di euro (tra 2 e 5 miliardi la precedente stima). Anche in questo caso l’incertezza è data dai dazi USA sulle importazioni automobilistiche globali negli Stati Uniti, scattati lo scorso aprile, che attualmente sono al 27,5% (25% che si è aggiunto al dazio esistente del 2,5%) ma in base ai possibili accordi tra USA e UE potrebbero scendere al 10%. In quest’ultimo caso le stime migliorerebbero.