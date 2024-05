General Motors torna in Europa: ci riprova partendo dalla Germania

Se ne è parlato a più riprese negli ultimi mesi, ma stavolta il ritorno di General Motors in Europa è ufficiale. Dopo sette anni dall’addio alla Germania, GM torna sul mercato europeo, ripartendo proprio da dove l’ha lasciato. Il ritorno non è privo di sfide, considerando l’assenza di una rete ufficiale e il prezzo del modello con cui spera di conquistare una quota di vendite nel vecchio continente.

GENERAL MOTORS IN GERMANIA CON UN SUV ELETTRICO PREMIUM

Risale al 2017 l’ultimo collegamento di General Motors al mercato europeo, quando decise di vendere Opel (e Chevrolet) a PSA, oggi nell’ombrello dei Brand di Stellantis. In questi giorni è stato ufficialmente annunciato il piano di rilancio attraverso il Brand Cadillac e puntando al lussuoso SUV elettrico Lyriq, come conferma il magazine tedesco Handelsblatt. Si tratta però di un ritorno inusuale per un Costruttore dai grandi volumi, che si piazza al secondo posto delle vendite negli USA con il pickup Chevrolet Silverado.

In Europa la sfida principale è infatti il prezzo del Cadillac Lyriq, che dovrebbe partire da 80.500 euro, molto più alto rispetto al listino USA che parte da circa 54.000 euro. In questa fascia di prezzo, la concorrenza premium non manca, senza contare poi l’arrivo imminente di molti modelli svelati ad Auto China 2024. Ma la differenza di prezzo, oltre ai circa 7 mila euro di costi di importazione, a parità di allestimento, è dovuta alla dotazione premium prevista per l’Europa.

GENERAL MOTORS IN EUROPA: LA VENDITA SARA’ DIRETTA

Il SUV elettrico del ritorno di General Motors in Europa è stato presentato in Germania e saprà distinguersi dalla concorrenza, secondo il Costruttore USA. Come riporta Handlesblatt, Jaclyn McQuaid, capo europeo di GM, sostiene che il focus sarà su tre pilastri fondamentali: design, tecnologia e prestazioni.

Nulla di specifico è stato annunciato riguardo agli obiettivi di vendite, che General Motors “gestirà direttamente”, secondo le dichiarazioni di McQuaid. Questo fa pensare quindi a una vendita diretta, in stile Tesla, invece che affidarsi a un importatore, come accade per alcuni Costruttori.

LA DISTRIBUZIONE DEI RICAMBI E’ UN’INCOGNITA PER TUTTI I NUOVI COSTRUTTORI

E’ molto interessante sapere che GM non prevede di costruire auto in Europa, come invece stanno pianificando i Costruttori cinesi, per evitare i dazi annunciati dall’Unione europea. La Cadillac Lyriq per l’Europa sarà prodotta nello stabilimento GM USA a Springhill, nel Tennessee e poi spedita, ma evitando lo stazionamento delle auto nei porti.

Ciò che oggi tuttavia resta un’incognita per molti Brand nuovi è la presenza di una rete dedicata alla manutenzione e alla distribuzione dei ricambi sul territorio, per evitare lunghi fermi auto in officina che potrebbero scoraggiare le vendite.