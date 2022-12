Riparazioni auto: costi +15% e attese più lunghe dal 2023

I costi di riparazione auto in carrozzeria aumenteranno ulteriormente nel 2023, con previsioni di attesa e sicurezza a rischio

I costi di riparazione auto sono una delle voci di mantenimento rimasta fuori dai radar dei rincari per l’energia, il prezzo di benzina, gasolio, GPL e metano e anche l’acquisto delle auto nuove. Nei prossimi mesi però bisognerà aggiungere una nuova casella alla lista: le riparazioni di carrozzeria sono destinate ad aumentare in media del +15% nel 2023, secondo le previsioni di Federcarrozzieri, l’associazione che rappresenta le auto-carrozzerie italiane. Ecco i dati in dettaglio.

COSTI RIPARAZIONI AUTO PIÙ CARE METTONO A RISCHIO ANCHE LA SICUREZZA

Il report di Federcarrozzieri lancia un allarme che ha un impatto trasversale sia sulle imprese sia sugli utenti. La previsione dell’aumento dei costi per le riparazioni di auto e moto, di cui analizziamo nei paragrafi successivi cause ed entità, comporterà con elevata probabilità dei tempi di attesa per le riparazioni più lunghi. Da un lato chi utilizza l’auto per lavoro, in caso di danneggiamenti gravi potrebbe dover mettere in conto il noleggio di un’auto sostitutiva, quando non fornita dall’officina o coperto da altre forme di garanzia. Dall’altro, un maggior numero di conducenti potrebbe ritrovarsi nelle condizioni di continuare a guidare un veicolo danneggiato e non sicuro.

COSTI RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTO: ALCUNI ESEMPI

Secondo l’elaborazione di Federcarrozzieri nel 2022 sono già aumentati i costi dei materiali di consumo delle carrozzerie come conseguenza del caro-energia e del rincaro dei pezzi di ricambio. I ricambi auto sono la voce che incide per circa il 70% del costo medio delle riparazioni. L’associazione dei carrozzieri prevede aumenti per il 2023, che riguarderanno i ricambi e gli interventi più comuni in carrozzeria:

– costo riparazione paraurti posteriore utilitaria +14,7%, da 1.700 euro in media di inizio 2022 a 1.950 euro;

– costo sostituzione parabrezza citycar +16%, da una media di 1.120 euro a 1.300 euro circa;

– costo riparazione fiancata SUV premium, con entrambe le porte danneggiate +15,4%, da una media di 9.700 euro nel 2022 a 11.200 euro nel 2023.

Federcarrozzieri mette in guardia anche dai rischi collegati all’attuale crisi delle materie prime e della componentistica che ha aumentato le difficoltà di approvvigionamento di ricambi e materiali, aumentando i tempi di attesa anche fino a 1 anno. Questa congiuntura risulta peggiorata anche dai ricambi che integrano particolari tecnologie e richiedono procedure specifiche, vedi i fari auto LED. Secondo l’associazione i tempi di riparazione sono aumentati fino al +20% rispetto all’anno scorso.

RIPARAZIONI CARROZZERIA AUTO: I CONSIGLI PER NON FARSI FREGARE

“A fronte di tale situazione, un numero crescente di consumatori si sta rivolgendo per interventi di riparazione a carrozzieri improvvisati privi di qualsiasi autorizzazione, che per marginalizzare i costi ricorrono a ricambi di costo e qualità inferiore, spesso eseguendo lavori in modo approssimativo così da ridurre i tempi, con conseguenze sia sulla qualità del servizio, sia sulla sicurezza stradale” – afferma il presidente Davide Galli. L’associazione invita a stare in guardia, richiedendo sempre un preventivo dettagliato delle lavorazioni che includa anche informazioni sui ricambi da sostituire identificati con il loro codice. “Questo permette al consumatore di sapere esattamente che ricambio verrà montato, il suo prezzo e la sua specifica tipologia”. Inoltre il preventivo dovrà contenere:

– numero di ore di manodopera;

– tariffa di manodopera;

– costo dei materiali per la verniciatura dell’auto, dei materiali di consumo e ai fini ambientali, la voce relativa ai costi di smaltimento rifiuti.