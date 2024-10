Ricambi Auto: numeri e previsioni al 2030 da Fortune Business

Il settore dell’Automotive Aftermarket globale ha superato nel 2023 il valore di 419 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Fortune Business. L’analisi offre un focus dettagliato del mercato concentrandosi su alcune aziende leader, tipi di prodotto o servizio e applicazioni principali di componenti e ricambi. Con questo approfondimento, che fa parte del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?”, esamineremo le tendenze del mercato e gli sviluppi chiave recenti e futuri del settore Aftermarket al 2030.

NUMERI E CRESCITA DEL MERCATO RICAMBI AFTERMARKET

Come anticipato, l’industria globale della componentistica Aftermarket ha raggiunto il valore di 418,95 miliardi di dollari nel 2023 e Fortune Business prevede che raggiungerà i 430,51 miliardi nel 2024 e 568,2 miliardi di dollari entro il 2032, con una crescita annua del 3,5% tra il 2024 e il 2032. Il settore AM (Aftermarket) analizzato dal report, riguarda una vasta gamma di prodotti, dai ricambi (pneumatici, batterie, freni e filtri motore e abitacolo), agli accessori tuning ai sistemi infotainment (Sistemi audio per auto, sistemi di navigazione GPS, etc.), e servizi di manutenzione e riparazione ad essi collegati.

Il rapporto conferma che l’invecchiamento del parco circolante è uno dei principali motori di questa crescita, poiché genera una domanda costante di ricambi e servizi nell’Aftermarket (sia OE che indipendente). Secondo un rapporto ACEA 2023, l’età media delle automobili nell’Unione europea è di 12 anni, con Grecia ed Estonia che vantano il parco circolante di automobili più anziano, rispettivamente 17 anni e 16,8 anni. Il Lussemburgo, invece, è al primo posto con le autovetture più giovani e un’età media di 7,6 anni (l’Italia ha una media di 12,2).

Man mano che il parco circolante invecchia, cresce ovviamente il ricorso a componenti specifici di cui le auto non possono fare a meno, come freni, impianto di scarico, pneumatici, etc. In questo approfondimento parliamo delle “Placche” e di come si è sviluppata la distribuzione ricambi OEM e IAM. Tuttavia, le garanzie ufficiali più lunghe fornite dai Costruttori potrebbero rappresentare una sfida crescente sulle auto elettrificate, che richiedono competenze e attrezzature specifiche di cui parliamo con Launch Italy in questo articolo. Alcuni network si stanno preparando, come LKQ Rhiag con il programma EV Specialist per le reti di officine ‘a posto’, DediCar e Officina N°1. Quindi anche la crescente diffusione di veicoli elettrici e ibridi può offrire nuove opportunità, stimolando la richiesta di componenti e ricambi elettrificati o “invarianti” rispetto all’elettrificazione.

I “DRIVER” DELLA DOMANDA DI RICAMBI AFTERMARKET

L’espansione dell’e-commerce catalizzata anche dall’emergenza sanitaria da Covid ha rafforzato il mercato, offrendo ai clienti (sia privati che professionisti) la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti e servizi di installazione online rispetto ai tradizionali negozi fisici. Questa tendenza è più sviluppata in alcuni Paesi come la Cina, dove piattaforme specializzate vendono prodotti e assistenza in un pacchetto unico, come emerge dal sondaggio Aftermarket Pulse di Roland Berger.

I principali fornitori automotive e produttori di componentistica aftermarket, hanno cavalcato questa tendenza, puntando sull’esperienza cliente. Fortune Business, infatti, sostiene che “Grazie all’implementazione e al miglioramento delle API, gli utenti possono ora confrontare facilmente una vasta gamma di componenti e ottenere informazioni su quali prodotti siano compatibili con i loro veicoli”.

I RICAMBI AFTERMARKET PIU’ VENDUTI A LIVELLO GLOBALE

Il mercato dei ricambi automotive aftermarket, analizzato nel 2023 come citato nel diagramma sotto, risulta a livello globale molto segmentato in base alle categorie, ma dal rapporto Fortune Business è possibile individuare quali sono stati i ricambi auto più venduti nel 2022:

ruote e pneumatici telaio e carrozzeria; batterie di avviamento; varie parti; impianto di illuminazione; guarnizioni; pastiglie freno; filtri;

I PRODUTTORI DI RICAMBI AFTERMARKET INVESTONO SUL CIRCOLANTE

Lo studio di Fortune Business osserva infine le strategie delle maggiori aziende che producono componentistica OEM e IAM e afferma che “i produttori si stanno concentrando sullo sviluppo e sulla produzione di ricambi aftermarket progettati per essere compatibili con i modelli di veicoli più recenti e allo stesso tempo soddisfare le esigenze del mercato dei veicoli più vecchi”. Ecco nello specifico alcuni esempi: